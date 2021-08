Sikreto sa pagbangon sa negosyo ng mag-asawang Pinay at Algerian ngayong pandemya

PARIS - Dahil sa lockdown at pagtamlay ng air travel sa France bunsod ng pandemya, halos dalawang taong sadsad ang negosyong maleta o baggage repair shop ng Pilipinang si Marie Creselda Escala at mister na si Mehdi Barka, na isang Algerian.

Bago mag-pandemya, may anim silang shop na tumatanggap ng mga maleta o baggage na may damage para i-repair mula sa iba't-ibang airlines. Matatagpuan ang kanilang unang shop sa Le Dome 1 Rue de la Haye Roissy sa Charles de Gaulle Airport.

Maraming international at local airline companies ang may kontrata sa kanila. Ngayon, hindi na lang sila nagre-repair dahil mayroon na rin sariling brand ng maleta na ibinebenta.

Pero nabago ito nang nagkaroon ng malawakang lockdown sa France at naging matumal ang mga turista sa Paris.

“We had to close all our shops so we were the first to suffer from it but since the opening of the borders, we were also the first to benefit from it as a lot of customers came back. It was a very hard time due to COVID and since the openings of the borders the business started over again.”,sabi ni Escala at Barka, mag-asawang negosyante sa Paris.

Dahil sa lockdown, napilitan din silang gawing restaurant ang kanilang shop sa 29 Rue Beaubourg sa Paris, Asian at Hawaiian fusion ang pagkain sa restaurant.

Naging patok naman ang halo-halo para sa mga Pilipino roon.

“We had to think about a business that would be essential so we can open it during the pandemic so we decided to open and convert our baggage shop to a restaurant,” kwento ni Escala at Barka.

Patunay ang karanasan ng mag-asawang Marie Creselda Escala at Mehdi Barka na hindi dapat sumuko kapag may pagsubok sa negosyo man o sa buhay.

Maging madiskarte para malampasan ang kahirapang dulot ng pandemya.

Para sa mga nagbabagang balita tungkol sa ating mga kababayan sa France, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.