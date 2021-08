MAYNILA— Nakatakdang magsagawa ng rolling pantry at house-to-house distribution ng ayuda ang mga community pantry na tumutulong sa mga pamilyang apektado ng lockdown sa Metro Manila.

“Nagkaroon ng meeting yung community pantries, ang gagawin po natin nagkaroon ng tweaks para mas ma-cater natin safety natin kasi nga may Delta variant. Magkakaroon ng rolling pantry, magkakaroon din tayo ng mga house-to-house distribution tapos 'yung ibang community pantry magfo-focus sa mga naka-quarantine na families,” ayon kay Ana Patricia Non.

Inorganisa ni Non ang unang community pantry sa bansa matapos siyang mag-setup ng bamboo cart sa tabi ng isang puno sa Maginhawa Street sa Quezon City. Lumaki nang lumaki at lumawak pa ang sakop ng community pantry sa bansa simula noon.

“Geared talaga 'yung mga tao na tumulong,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga. “Madaming pantries. Sa Diliman pa lang po 25 na. Simultaneous po ang pagdi-distribute natin. Actually sa probinsiya ganun din po gagawin nila.”

Isa aniyang malinaw sa panahon na ito ay hindi sila magpapapila ng tao para makakuha na ayuda.

“Iha-house-to-house po namin, hahanap kami ng transpo tapos contactless distribution para 'yung magdo-donate ida-drop off nila sa mga community pantries, ire-repack tapos 'yung mga organizers and volunteers ihahatid sa mga poorest of the poor families,” sabi niya.

Simula na sa Biyernes, Agosto 6, ang pagsasailalim sa Metro Manila sa enhanced community quarantine. Tatagal ito hanggang Agosto 20 upang mapigilan ang muling pagsirit ng mga kaso ng COVID-19 dahil sa mas nakahahawang Delta variant.



Sabi ni Non na mayroon silang listahan ng mga community pantry sa bansa.



“Punta lang po kayo sa Community Pantry PH na Facebook. Ini-encourage namin na kung gusto po nilang mag-donate, sa pinakamalapit na pantries na lang sa bahay nila,” sabi ni Non.

Banggit ni Non na hindi naman natigil ang operasyon ng kanilang community pantry.

“Since April hindi siya nawala, siguro nag-die down 'yung media attention pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-fulfill ng needs ng mga nasa urban poor communities pati na sa probinsiya,” sabi ni Non.

Bilang taga Quezon City, laking pasalamat din niya sa bukas na pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan para sa mga community pantry.

“Swerte kami sa QC kasi very supportive ang LGU and aminado sila na kulang ang goods na kayang ibigay ng city government so tingin ko po mahalaga 'yun kasi ECQ, dapat realistic tayo sa pagsabi sa kung ano ba ang kalagayan ng mga Pilipino kasi kung sabihin ng gobyerno na hindi talaga sapat ang pera natin o hindi sapat 'yung naka-allocate na pera, kailangan namin ng tulong, ini-encourage. Hindi naman dapat magkakabangga 'yan,” sabi niya.

Para sa mga nais na tumulong sa community pantry, maaaring magdonate sa pamamagitan ng GCash o Paymaya sa numberong

09451454390 o di kaya ay magpadala ng donasyon sa pinakamalapit na pantry sa inyong lugar.