CABANATUAN CITY - Sumuko na sa mga awtoridad ang ika-6 na suspek sa pagpatay sa biktimang si Nadia Casar, isang online seller, ilang oras bago ang itinakdang deadline nitong Huwebes sa Cabanatuan City.

Kinilala ng Police Regional Office-3 (PRO-3) ang suspek na si Police Senior Master Sergeant Rowen Martin, 41 anyos, na nakatalaga sa Cabanatuan City Police Station at taga-San Leonardo, Nueva Ecija.

Isinuko niya ang sarili sa Cabanatuan City Police Station sa Nueva Ecija at isinurrender din ang kanyang service firearm na Glock-17 na may magazine at 12 bala.

Matatandaang natagpuan ang sinunog na bangkay ni Casar sa Sitio Pinagpala, Barangay Imelda Valley, Palayan City sa Nueva Ecija nitong Linggo.

Ayon kay Police Brig. Gen. Val De Leon, regional director sa PRO-3, paparusahan nila ang mga suspek na naayon sa batas, kahit pa sila'y miyembro ng pulisya.

"We are stern in our implementation of our internal cleansing," dagdag niya.

Kasama umano si Martin sa 5 pulis na dumukot at pumatay sa online seller ng mga alahas na si Casar.

Base sa pahayag ng driver na si "Mark", may idineliver umano ang biktima noong July 20 sa isang Franklin Macapagal alias "Kelly" sa Sta. Rosa, Nueva Ecija.

Agad din silang umalis matapos ang transaksyon, pero habang bumabiyahe, hinarang sila ng limang armadong lalaki sakay ng isang pick-up at dalawang motorsiklo.

Kilala ang iba pang sangkot na sina Police Staff Sgt. Benedict Reyes ng Santa Rosa Municipal Police Station, PSSgt. June Malillin ng Palayan City Police Station at PCpl. Julius Alcantara ng Police Provincial Drug Enforcement Unit ng Nueva Ecija Provincial Police Office, PSSgt. Drextemir Esmundo at ang caretaker ng bahay kung saan dinala ang biktima.

Nasampahan na ng kasong violation of Article 267 of the Revised Penal Code (Kidnapping and Serious Illegal Detention) ang mga suspek.

- ulat ni Gracie Rutao

BALIKAN

Watch more on iWantTFC