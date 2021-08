Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Isang babae ang inaresto ng National Bureau of Investigation sa Quezon City matapos maaktuhang magsasagawa ng operasyon sa isang pasyente kahit hindi naman siya lisensiyadong doktor.

Hinuli ang nagpakilalang si Zelah Pablo matapos magpanggap na pasyente ang isang operatiba ng NBI Special Action Unit na sasailalim sa fat lipolysis.

Bagama't may mga certificate umanong ipinakita ang suspek sa mga awtoridad, hindi ito sapat para sa mga invasive procedure na kailangan ay rehistradong doktor ang gumawa.

"Wala siyang mapakitang ebidensiya na siya ay doctor," ani NBI Special Action Unit executive officer Kristine dela Cruz.

Nagkasa ng imbestigasyon ang NBI matapos matuklasan ng sariling staff ng suspek na walang Professional Regulation Commission ID ang umano'y doktor sa kaniyang aesthetics clinic.

Ikinagulat din ng staff na pinipilit umano siya ng suspek na magsagawa ng mga procedure.

Ilang pasyente na rin daw ang nagreklamo kay Pablo.

Lumabas din sa imbestigasyon na ang ginagamit na PRC ID ng suspek ay ID ng ibang doktor. Ito rin umano ang ginamit niya para makapagreseta ng gamot.

Tumangging magbigay ng panayam ang suspek.

Lumalabas na cosmetic science ang kaniyang kinuha, na kurso sa paggawa ng mga produktong pampaganda.

Kulong ang suspek sa patong-patong na kasong estafa, falsification of documents, illegal practice of medicine, at paglabag sa Food and Drug Administration Law.

— Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News

Watch more on iWantTFC