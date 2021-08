Pagbabakuna ng second dose sa Maynila tuloy kahit ECQ

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Tuloy ang pagtuturok ng ikawalang dose ng bakuna kontra COVID-19 sa Maynila kahit pa magsimulang umiral ang enhanced community quarantine sa National Capital Region sa Biyernes.



"'Yung for 2nd dose natin definitely tuloy po ang bakunahan. It doesn't mean na ECQ po ay ititigil na natin ang bakunahan. Tuloy pa rin ang bakunahan. Pinapayagan natin na 'yung for 2nd dose po ay pumunta sa kanilang mga vaccination site para makuha 2nd dose nila," pahayag ni Manila Vice Mayor Honey Lacuna.

Mag-uumpisang isailalim sa pinakamahigpit na lockdown level ang kalakhang Maynila simula Agosto 6 hanggang 20 para mapabagal ang transmission ng COVID-19 na posibleng dulot ng mas nakahahawang Delta variant.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Lacuna na magdedepende naman sa dating ng supply ang bakunahan sa lungsod para sa first dose.

"Kung may dadating na supply sa amin ngayong araw definitely magde-deploy kami bukas," sabi niya.

Wala pa umanong abiso ang Department of Health kung kailan at gaano karami ang maipapadala nitong bakuna sa lungsod.

"Unfortunately wala pa kaming balita kung meron silang ide-deliver sa amin for first dose," sabi niya.

Maraming tao ang nadismaya nitong Huwebes ng umaga matapos abutan ng cutoff sa kabila ng magdamag na pagpila.

"May abiso po kahapon pa na 2,500 lang po ang allocation sa mall kaya lamang po kami rin po nagtataka kung bakit nagdagsaan ang mga tao, particularly po 'yung sa San Lazaro," sabi niya.

Sa kabila umano ng pag-abiso ng mga pulis at volunteers na naabot na ang limit na 2,500 marami pa rin ang nanatili sa pila at nagbakasakaling mapagbibigyan pa.

"Lagi naming sinasabihan na may cutoff kaya lang talagang napakaraming gustong magpabakuna kaya kahit pakiusapan namin ay nagbabakasali po sila," sabi niya.

Napansin din nila na karamihan sa mga dumagsa sa kanilang vaccination sites sa mga mall ay hindi taga Maynila kung di mula sa mga karatig na mga probinsiya tulad ng Laguna at Cavite.

"Karamihan walang QR Code, hindi sila pre-registered," sabi niya.

Sabi ni Lacuna, may napapansin silang "slow rise" ng mga kaso ng COVID-19 cases sa lungsod.

"Ang ating Manila COVID-19 Field Hospital nasa 65 to 70 percent na ang occupancy rate. Ang atin pong 6 na ospital OK pa naman sila, nakakatanggap pa rin po. Kaya lang ang tinatanggap natin sa ating 6 na ospital 'yun pong moderate, severe and critical cases. Doon po sa mga asymptomatic and mild cases po nandyan ang ating quarantine facilities and ating COVID Field Hospital," sabi ng bise alkalde.

Sa ngayon ay isa pa lamang na quarantine facility ang kanilang binubuksan at ito ay ang Tondo Sports Complex.

Wala rin aniya sila pang natatanggap na impormasyon tungkol sa bagong kaso ng Delta variant sa lungsod.