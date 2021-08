Sinisilip ng pulisya ang dokumento ng isang motorista sa checkpoint sa pagitan ng San Mateo, Rizal at Marikina, sa bisperas ng pagpapatupad ng ECQ sa Kamaynilaan, kung saan napapaloob ang Marikina, mula Agosto 6 hanggang 20. Jonathan Cellona, ABS-CBN News.

MAYNILA - Narito ang ilang dapat tandaan ng mga bibiyahe o dadaan sa mga checkpoint sa harap ng ipapatupad na enhanced community quarantine (ECQ) sa Kamaynilaan sa Agosto 6.

Pinapayagang lumabas alinsunod sa ECQ protocols ang authorized persons outside residence (APOR) o essential workers.

Pero kailangang may dalang company ID at quarantine pass, na hahanapin sa mga checkpoint at mga border ng mga siyudad o probinsiya.

Nagbabala rin ang mga awtoridad sa mga mamemeke ng kanilang mga dokumento.

Pag-aresto ang haharapin ng mga mamemeke ng quarantine pass, ayon sa mga awtoridad.

Watch more on iWantTFC

Bawal ding dumaan sa mga checkpoint ang mga papasok sa isang lugar para lang makapunta sa mga non-essential na gathering, gaya ng mga birthday.

"'Yung mga hindi essentials, kumbaga 'yung mga pupunta sa mga invitations, parties, birthday celebration o non-essential gatherings na bibisita lang ay hindi po puwedeng payagan ang mga iyan so ma-advise sila na mag u-turn, babalik sa kanilang pinanggalingan," ani Pasay police chief Col. Cesar Paday-Os.

May mga border din ang Pasay sa may Maynila, Makati, Parañaque, Las Pinas, at Cavite.

Nagpatayo na rin ng internal quarantine checkpoints ang Maynila, bukod sa PNP checkpoint. Dito, barangay pa lang ay haharangin na kung hindi APOR.

Nagpaalala na rin ang mga lokal na pamahalaan gaya ng San Juan tungkol sa mga checkpoint.

Sa Pasig at Muntinlupa, hindi na kailangan ang quarantine pass; sa halip ay maaaring magpresenta ng company ID ang mga APOR at essential worker.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News