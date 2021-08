Mga tao pumila sa vaccination site sa Las Piñas kahit oras ng curfew

MAYNILA—Nawala na ang physical distancing sa pagdagsa at pagpila ng daan-daang tao sa labas ng ilang vaccination site sa Las Piñas City Huwebes madaling-araw.

Ito’y kahit inanunsyo ng lokal na pamahlaan na bawal mag-abang sa bakunahan sa oras ng curfew.

Here’s the queue of people going to the vaccination site at the Las Piñas University of Perpetual Help gym as of 5 am. 📹:Bernard Tibudan pic.twitter.com/NMVMu8FZNG

Biglang nagsipasukan ang mga tao sa parking area ng isang mall pasado alas-2 ng madaling-araw.

Nahirapan silang pigilan ng mga guwardiya ng mall, kaya pinapasok na lang sila. Hindi na rin sila pinaalis ng mga tanod ng barangay.

Marami sa mga tao ay pumila na sa labas ng mall noong gabi pa lang, pero pinaalis ng mga pulis ng alas-10 ng gabi dahil sa curfew.

Pero hindi rin sila nagsiuwian dahil sa pangambang maunahan kapag natapos ang curfew.

Kuwento ng ilan, nangangamba sila sa muling pagdami ng mga kaso ng COVID-19 lalo ng Delta variant.

Mayroon namang nag-utos na mga kompanya na magpabakuna sila para makapagtrabaho.

Ang problema, hindi na rin makapaghintay ang marami na makakuha ng schedule sa vaccination site.

A number of Las Piñas residents run to get in a vaccination site at SM Southmall past 2 in the morning.



Despite the local gov’t prohibiting people from lining up outside jab sites during curfew hours, hundreds already showed up—many of them walk-ins.



📹:Bernard Tibudan pic.twitter.com/dJWazD6YwJ