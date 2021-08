Watch more on iWantTFC

MAYNILA (UPDATE) - Nakikita ng ilang COVID-19 referral hospitals sa Kamaynilaan na marami sa naka-confine sa kanilang mga pasilidad para sa sakit ay hindi mga nakatatanda at hindi rin bakunado.

Ito ay sa harap ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa Kamaynilaan sa mga nakalipas na linggo sa gitna ng banta ng mas nakahahawang Delta variant.

Sa Philippine General Hospital, puno na ang kanilang critical care beds para sa mga pediatric COVID-19 patient, ayon sa tagapagsalitang si Dr. Jonas Del Rosario.

Ayon kay Del Rosario, walo sa mga kaso nila ay mga sanggol hanggang 15 anyos.

Ayon kay Del Rosario, mas matindi ang kondisyon ng ilang bata dahil may mga nagkakakomplikasyon gaya ng COVID-19 pneumonia.

Anim naman sa walong kaso ay severe o critical case kung saan tatlo ay naka-intubate. Dalawa naman ay moderate na kaso o nagpapagaling na, habang ang iba ay naka-oxygen support.

Sa kaso ng sanggol, inaalam pa nila kung saan nakuha ang virus lalo't nagnegatibo naman sa COVID-19 ang ina nito.

Nakatakda sanang gamutin sa sakit sa puso ang sanggol nang malamang positibo ito sa COVID-19.

Sinabi rin ni Del Rosario na 86 porsiyento sa mga naka-confine sa ospital ay hindi bakunado, habang 11 porsiyento ang nakatanggap ng unang dose at 3 porsiyento ay fully vaccinated.

Simula nang umarangkada ang vaccine drive ng Pilipinas noong Marso ay umakyat na sa 10 milyon ang "fully vaccinated" na indibidwal.

Karamihan sa mga bakuna, ayon sa datos, ay napupunta sa Kamaynilaan, na nakatakda namang ilagay muli sa pinakamahigpit na lockdown dahil sa pagdami ng COVID-19 cases at banta ng Delta variant.

Hindi rin ganoon katandaan ang ilan sa COVID-19 cases sa St. Lukes Medical Center (SLMC).

Ayon kay SLMC chief medical officer at Vice President Dr. Benjamin Campomanes, nasa edad 30 hanggang 50 ang ilan sa mga mas batang pasyente.

Ayon kay Campomanes, nasa 8 ICU beds na lang ang bakante sa dami ng severe at critical na pasyente. Nasa 149 sa 198 na COVID-19 beds din nila ang okupado, pero steady ang pagtaas ng COVID-19 cases.

"We found that they're a little bit younger kasi itong younger patients between 30 and 50 [years old], 'yan ang mga lumalabas eh, 'yung mga senior hindi lumalabas and second they're the ones delayed vaccinations, sila 'yung either one dose pa lang ang nabibigay or they are unvaccinated," ani Campomanes.

Tingin naman ni Campomanes na makatutulong ang pagpapatupad ng ECQ sa Kamaynilaan para maagapan ang pagsirit muli ng mga kaso.

Nakita rin ng San Lazaro Hospital na marami sa isinusugod sa kanila ay hindi bakunado at ilan dito ay wala pang 50 anyos.

Ayon kay Dr. Rontgene Solante, marami ang kanilang critical at severe cases. Pero aniya, hindi pa pumapalo sa lebel ng surge noong Marso at Abril ang dami ng kaso ngayon.

Maayos din anila ang bed capacity at suplay ng oxygen tanks sa kanilang ospital.

Sa ngayon ay nasa 63,000 ang bilang ng COVID-19 active cases sa bansa. Sa kabuuan, may 1,619,824 kumpirmadong COVID-19 cases ang Pilipinas matapos makapagtala ng 7,342 bagong COVID-19 cases.

Sa datos ng Department of Health (DOH) magmula Hulyo 25 ay may 162,240 nang nagkakaroon ng COVID-19 sa mga edad 0 hanggang 19 anyos.

Pero makaraan lang ng isang linggo ay nadagdagan ito ng higit 6,000.

Kung hihimayin pa lalo ang datos ay makikita na sa bawat age group ay hindi bababa sa 1,000 ang karagdagang nagkakasakit.

Para sa pediatric infectious disease doctor na si Benjamin Co, ang pagkakasakit ng mga bata ay maaari talagang iwasan.

"Hindi magkakaroon ng COVID ang anak ninyo kung hindi magkakaroon ng COVID ang isang matanda. 'Yun ang setup natin sa Pilipinas ngayon kasi lahat ng mga bata hindi naman talaga lumalabas. The majority of the time, there will be an adult who will be an index case before you get the pediatric patient that will have COVID as well," ani Co.

Payo pa ni Co na doblehin ang pag-iingat sa labas lalo na't may Delta variant pa.

Watch more on iWantTFC

116 BAGONG KASO NG DELTA VARIANT NAITALA

Samantala, nakapagtala ang bansa ng 116 pang bagong kaso ng COVID-19 Delta variant, kung saan 95 ay mga local case.

Isa naman dito ay returning overseas Filipino, habang 20 ay patuloy pang inaalam kung local case o galing sa ibang bansa.

Sa mga bagong kaso ng Delta variant, pinakamarami ang galing sa Metro Manila.

Pero sa bilang ng mga bagong kaso, lahat ay mga gumaling na.

Paalala naman ni Dr. Anna Ong-Lim ng DOH Technical Advisory Group na maaaring tamaan ng Delta variant kahit ang isang taong malakas ang pangangatawan dahil sa mas maraming viral load nito.

Nagpaalala rin siya na makakapasok lang ang virus kung hindi magiging malinis sa pangangatawan lalo na sa mga kamay.

"Kamay pa rin ang pinagdadaanan, kaya ang final objective is gusto natin napoproteksiyunan itong mga puwedeng pasukan ng mikrobyo either with our face mask or face shield at paghugas ng kamay. Actually double purpose 'yang pantakip na 'yan para makaiwas sa diretsong pagpasok or through your hand kasi kahit paano mapipigilan," ani Ong-Lim.

-- May ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News