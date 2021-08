MAYNILA — Itinutulak ng isang senador na imbestigahang muli ang atrasadong pagbabayad ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) sa claims ng mga ospital sa paggamot sa mga pasyenteng may COVID-19.

Inihain ni Sen. Sonny Angara ang isang resolusyon na layong busisiin ang mga sumusunod:

Bakit laging matagal magbayad ang PhilHealth?

Paano ito mapabibilis?

Paano ito matutulungan ng Kongreso at ng iba pang ahensiya ng gobyerno?

Giit ni Angara, sa pagsulpot ng Delta variant, hindi dapat maantala ang serbisyo ng mga pagamutan.

"With the arrival of the Delta variant, there should be no disruption at all for our hospitals, especially when a surge in cases is highly possible. All efforts should be exerted by PhilHealth to settle the claims of these hospitals, particularly those that have been delayed for some time already," aniya.

Tinukoy sa resolusyon ang reklamo kamakailan ng Philippine Hospital Association (PHA), na samahan ng halos 2,000 private at government hospitals, na marami silang kasapi na problemado na sa pondo dahil sa unpaid claims sa PhilHealth.

Sa isang pagdinig noon ng Senado, sinabi ni Dr. Jaime Almora, presidente ng PHA, na nasa P50 milyon hanggang P700 milyon ang hindi nababayaran ng PhilHealth sa bawat ospital kaya mayroon na sa kanilang nangungutang o kaya ay nasasagad na ang savings para may magamit sa kanilang operasyon.

Ganito rin ang sinabi ng Private Hospitals Association of the Philippines (PHAP) noong Abril.

Ani PHAP president Jose de Grano, umabot sa P28 bilyon ang utang sa kanila ng PhilHealth mula Marso hanggang Disyembre 2020 pa lamang.

Ani Angara, hindi uubra ang paunti-unti lang na pagbabayad dahil nagiging dahilan ito ng ilang ospital para bawasan ang kanilang operasyon o magbawas ng bed capacity at working hours ng kanilang mga personnel.

