COVID-19 ICU beds sa Bohol, malapit nang mapuno

Watch more on iWantTFC

MANILA – Malapit nang mapuno ang mga COVID-19 intensive care unit (ICU) beds sa lalawigan ng Bohol, ayon kay Gob. Arthur Yap.

Ani Yap, nananatiling mataas ang critical care utilization rate sa kanilang lugar.

“A few weeks ago, lumampas ang total cases namin to about 1,600, pero ngayon bumagsak na siya, nasa 800+. Pero kahit na mga 800+ cases ang Bohol ngayon, ang binabantayan namin, yung critical care utilization sa mga facilities namin dahil medyo mataas pa rin.”

“Kahit na bumaba na yung kaso namin, most of the ICU COVID beds na naka-set aside, nagamit na. So nasa 90+, 95% na,” aniya sa isang panayam sa DZMM Teleradyo.

Ayon kay Yap, pinababalik na nila ngayon sa temporary treatment monitoring facilities ang mga pasyenteng may mild na kaso ng COVID-19.

Pero wala pang datos mula sa Philippine Genome Center kung mayroong kaso ng COVID-19 Delta variant sa lugar.

Ipinag-utos na ni Yap ang pagpapaigting ng checkpoints sa lugar para pigilan ang pagkalat ng Delta variant.

Muli ring ipinatutupad ang curfew mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. sa nasabing lugar.