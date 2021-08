Community pantries magiging 'roving' para mamigay ng pagkain habang ECQ

Watch more on iWantTFC

Naghanda ngayong Huwebes ang mga community pantry para sa pamamahagi nila ng pagkain sa muling pagsasailalim ng Metro Manila sa enhanced community quarantine (ECQ).

Ilalagay sa 2 linggong pinakamahigpit na quarantine status ang Kamaynilaan simula Biyernes upang makontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa harap na rin ng banta ng mas nakahahawang Delta variant.

Ikinalungkot ni Ana Patricia Non, ang organizer ng Maginhawa community pantry, na balik-ECQ na naman kaya abala sila sa pagre-repack ng kilo-kilong mga sangkap sa lugaw, sopas at mami sa Marikina.

"Hindi na aabot kung may ayuda kasi start na ng lockdown bukas so hinahabol talaga ng community pantries na 'pag na-lockdown may kakainin, may lulutuin," ani Non.

"May mga pamilya na nakaasa sa pantry, hndi na kayang antayin 'yong ayuda kung may ayuda man," dagdag niya.

Ang diskarte ng maraming community pantry organizer ay gumawa na lang ng roving community kitchen at magbahay-bahay para magbigay ng pagkain sa halip na ang mga tao ang pumila sa kanila.

"Mahalaga talaga ngayon is pagkain na maihahain natin sa bawat pamilya dito sa komunidad," sabi ni Rich Salas, organizer ng community kitchen sa Krus na Ligas.

Nag-repack na rin ng mga gulay sa gym ng Ateneo de Manila University ang mga taga-Tanging Yaman Foundation, na nag-oorganisa ng pantry sa 7 diocese sa Metro Manila.

"Hindi tayo makakaahon mula sa ating sitwasyon kung hindi tayo magtutulungan," sabi ni Fr. Manoling Francisco, chair ng Tanging Yaman Foundation.

Magbabahay-bahay din ang mga tauhan ng Diocese of Pasig para mamigay ng pagkain sa kanilang mga nasasakupan para hindi na kailangan pang lumabas ng mga taga-parokya.

Nagpaalala naman si Presidential Spokesperson Harry Roque sa community pantry organizer na makipag-ugnayan sa mga local government unit.

— Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News