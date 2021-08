Bilang ng COVID patients sa Tala Hospital, dumarami na

As of 6am kanina, umakyat na sa 187 ang admitted na #COVID19 patients sa Tala Hospital sa Caloocan City.



Ayon kay Dr. Alfonso Famaran, mula ito sa 168 patients kahapon.

MAYNILA - Naghahanda na ang Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital o Tala Hospital sa Caloocan City sa patuloy na pagdami ng bilang ng dinadalang COVID patients sa kanilang pasilidad.

Mahigit doble na ang bilang ng mga COVID patient na naka-confine sa naturang ospital bagamat malayo pa naman sa punuan ang kanilang COVID bed capacity.

Hanggang alas-6 ng umaga nitong Huwebes, umabot na sa 187 ang kabuuang bilang ng kanilang mga pasyenteng may COVID.

Ayon kay Dr. Alfonso “Fritz” Famaran, medical chief ng Tala Hospital, mahigit doble ang itinaas nito kumpara sa mahigit 50 lamang na COVID patients nila nitong mga nakalipas na araw.

Aminado si Famaran na mayroong pagtaas sa dami ng kanilang COVID patients pero wala pa aniyang nangyayaring COVID surge.

“Doon nga tayo nagkakaiba ng definition, bale ang medical surge kasi kung yung hospital ay kinakaya ang dami ng pasyenteng pumupunta sa kanya…walang surge yun. Kung yung isang institusyon hindi na kaya yung dami ng pasyenteng pumupunta sa kanya may surge yun,” sabi niya.

Pero kung ang mga doktor din ng Tala Hospital ang tatanungin, nangyayari na ang surge ng COVID patients.



Sabi ni Dr. Dan Erico Gutierrez, ramdam na nila ang “surge” sa dami ng kanilang pasyente.

“Talagang may surge…actually we started our duty we had a total of I think around 50 patients admitted at the COVID ward, so far ngayon pumapalo na kami ngayon nasa around 120s…130s,” sabi niya.



Ganito rin ang kuwento ni Dr. Bourdz Galvez. Ang iba sa kanilang mga pasyte galing pa aniya sa mga probinsiya.

“Talagang ngayon po nakikita natin yung surge talaga ng dami ng COVID patients, in a few days lang po sobrang dami ng case na nirerefer sa amin from all around Metro Manila, Batangas, Laguna…iba-ibang lugar dito po sila dinadala lahat,” sabi niya.



Nilinaw naman ni Famaran na malayo pa sila sa COVID surge dahil ang kabuuang bed capacity ng ospital para sa COVID patients ay 520 kaya kaya pa nila ang dami ng kanilang mga pasyente sa ngayon.

Aminado sina Dr. Gutierrez at Dr. Galvez na nakakapagod na ang mahigit isang taon nang pakikipaglaban kontra COVID.

“Kaya naman, sinumpaang tungkulin natin yan eh. Marami pati yung nangangailangan na pasyente…wala namang ibang tutulong sa kanila kundi tayo lang din,” sabi ni Gutierrez.



Dagdag naman ni Galvez, “Kinakaya pero sobrang hirap din talaga since ganon kadami yung load ng pasyenteng dumadating sa amin.”

Para kay Dr. Galvez, hindi naman ang mahabang duty ang nakakapagod kung ‘di ang kalagayan ngayon ng mga pasyente kung saan mas bata ang tinatamaan ng severe cases.

Samantala, nag-abiso si Dr. Famaran sa publiko na simula sa Lunes, Agosto 9, 2021, pansamantalang isasara muli ng Tala Hospital ang kanilang emergency rooms at outpatient department.

“Tulad po noong second wave, sa August 9, Lunes, isasara po namin yung aming outpatient department at emergency room para sa mga pasyente na hindi COVID. Dahil yung outpatient department namin at emergency rooms gagawin ho naming COVID-19 wards,” sabi niya.

Dagdag pa niya na bahagi ito ng kanilang paghahanda sakaling tumaas pa ang COVID patients sa susunod na linggo.

Payo niya sa mga non-COVID patients na magpunta muna sa ibang ospital sa Caloocan gaya ng Caloocan City North Medical Center sa Camarin. Pero kung talagang life and death naman ang kaso ng pasyente ay gagawan nila ito ng paraan na mabigyan ng paunang lunas.

