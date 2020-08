Pamamahagi ng ika-2 bugso ng SAP sa Metro Manila tatapusin ngayong linggo

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Ipapamigay na sa mga benepisyaryo sa Metro Manila ngayong linggo ang ika-2 tranche ng social amelioration program (SAP) kasabay ng pagpapatupad ng modified enhanced community quarantine sa lugar.

Ayon sa Department of the Interior and Local Government, ito ang napag-usapan ng ilang ahensiya.

Kasama rin sa mga "waitlisted" ang mga jeepney driver na kailangang mabigyan ng ayuda, ayon kay DILG Spokesperson Jonathan Malaya.

"Sa meeting namin with the dswd kahapon tatapusin lahat ng benepisyaryo ng SAP sa linggong ito. Yung mga waitlisted kasama na diyan yung mga jeepney drivers na sabi ng pangulo dun sa kanyag sona ay kailangang mabigyan ng SAP," ani Malaya.

Aabot sa P8,000 ang ibibigay sa kada pamilyang benepisyaryo nito.

Kung hindi nakatanggap ng unang ayuda na P8,000, ibibigay nang isang bagsakan - o katumbas ng P16,000 ang cash aid, ayon kay Malaya.

"Isang bagsakan dalawang tranche P16,000 ang matatanggap ng lahat ng waitlisted isang bagsakan lamang. At kahapon nag commit ang dswd na ibibigay yan sa loob ng linggong ito sa lahat ng benepisyaryo," ani Malaya.

Hiwalay pa rito ang mga ayuda na ibinibigay ng mga LGU, gaya ng Parañaque, na may sariling P5,000 ayuda para sa SAP beneficiaries bukod pa sa SAP na makukuha mula sa national government.

Mamamahagi ng ATM cards ang gobyerno para sa mga benepisyaryo para malimitahan ang dami ng tao at masundan ang physical distancing.

"Sa buong Metro Manila wala tayo ni isang lungsod na face to face manual na disbursement sa SAP. Lahat po ng ipamimigay ng DSWD under the SAP tranche 2 ay lahat na rin po digital," ani Malaya.

Nagpaalala rin ang gobyerno na maging mapanuri ang mga benepisyaryo laban sa mga naglilipanang scam.

Siniguro rin ng DSWD sa DILG na maipapamigay sa ibang benepisyaryo sa labas ng NCR ang ika-2 bugso ng SAP sa Agosto 15.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News