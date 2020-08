Pagpapalakas ng internet service para sa 'telemedicine', isinusulong

MAYNILA - Isinusulong ng isang medical health expert ang pagpapalakas ng internet service sa Pilipinas para sa pagresponde ng mga doktor sa iba’t ibang sakit ngayong may pandemiya.

Sa online symposium na inorganisa ng COVID-19 Action Network Philippines nitong Miyerkoles, binigyang diin ni Dr. Leonila Dans ng UP College of Medicine na mas importante ngayon sa mga doktor ang internet sa halip na stethoscopes.

Mahalaga kasi aniya ang internet para sa pag-access ng online medical resources, electronic health records, at iba pa.

In an online symposium, Dr. Leonila Dans of UP College of Medicine underscores the need to improve internet service in the medical sector to access online medical resources, electronic health records, and provide telemedicine services, among others in the time of pandemic. pic.twitter.com/VDbmy245Xk — Michael Joe Delizo (@michael_delizo) August 5, 2020

Isinusulong din ni Dans ang telemedicine kung saan hinihimok ang mga pasyente na makipag-ugnayan muna sa doktor sa telepono at iba pang social media platform bago dumiretso sa klinika.

Mas mainam aniya na magkaroon muna ng telemedical consult bago personal na pumunta sa mga pagamutan nang sa gayon ay magkaroon muna ng assessment kung kailangan pang personal na magpakonsulta.

"Minsan, mas importante pa nga ang online access ng doktor kaysa sa stethoscopes. Parang mas nakakatakot na hindi sila up to date sa mga information, sa mga prine-prescribe nila, sa mga ginagamot nila sa ating mga kababayan kung hindi sila updated," ani Dans.

Sa parehong forum, iprinisinta ni Wilson Chua, lead volunteer ng Project Bandwidth and Signal Statistics, ang graph kung paanong patuloy na bumabagsak ang mobile internet median bandwidth sa bansa mula noong 2018.

Nakikita ni Chua na daan para mas mura at mabilis na internet service ang pagpapapasok ng karagdagang player sa sektor.

"I think the government should look at the data and let the data drive the policy, let it be data-driven. And as we have shown very clearly, more competitors, more players will drive the prices down and bandwidth up. And so I urge the congressional committees to look at that fact instead, look at what are the barriers to entry of new players and what can be done about it," aniya.

Nagtala na ng 115,980 kaso ng COVID-19 ang Pilipinas.