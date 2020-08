Kahandaan para sa pagsisimula ng klase kinuwestiyon

MAYNILA — Kinuwestiyon ngayong Miyerkoles ng grupong Alliance of Concerned Teachers (ACT) ang kahandaan ng Department of Education sa pagbubukas ng school year, na nakatakda sa Agosto 24.

Ayon sa grupo, mainam na iurong na lang ng kagawaran ang petsa ng school opening dahil hindi pa umano handa ang modules na gagamitin ng mga estudyante, at hindi rin sapat ang health protocol, technical assistance, at pagsasanay para sa mga guro.

Ayon kay Kris Navales, pangulo ng Quezon City Public School Teachers Association, wala pa silang natatanggap na module na ipi-print at ipamimigay sa mga estudyante sa pasukan.

"Wala pa rin kaming nakikitang modules... ipinangako nila na handa na ito," ani Navales.

"Anong petsa na?" dagdag niya.

Hindi rin umano sapat ang pondo para sa pag-print sa modules.

"Sa mga probinsya, nakikita natin ang mga guro na sa kanilang sariling bulsa nagmumula ang pag-print ng module," ani Navales.

Idinaing naman ni Ruby Bernardo, miyembro ng ACT, ang kakulangan sa gadgets ng mga guro.

"Hirap ang mga teacher sa field. 'Yong pagpapahiram ng laptop at computer, kulang na ang binigay nila noon pa," ani Bernardo.

Dahil sa kakulangan ng gadgets, may ilang umanong mga gurong napipilitang pumunta sa paaralan at malantad sa banta ng COVID-19.

Nauna nang iginiit ng DepEd na sinisikap nito na makakuha ng sapat na gadgets para sa mga guro sa mga pampublikong paaralan.

Nagpahayag din ng pag-aalala ang ACT sa anila'y kakulangan ng health protocol para sa mga guro.

Sa tala ng ACT, nasa 36 guro na ang nahawahan ng COVID-19, kung saan ilan ang pumanaw na.

Hindi pa naglalabas ang DepEd ng kanilang bilang ng mga gurong naapektuhan ng sakit.

Mayroon na ring inilabas na health protocol ang DepEd sakaling pabalikin sa paaralan ang mga guro. Kasama rito ang testing protocol.

Ayon naman kay ACT Party-list Rep. France Castro, ipinapanukala niya ang P152 bilyon pondo para sa mga guro sa ilalim ng Bayanihan to Heal As One Act 2.

Ilalaan umano ito sa mass testing ng mga guro, medical fund para sa mga gurong tatamaan ng COVID-19, at gadgets.

"Ito ang kailangan nating paghandaan ng DepEd at a minimum para maipatupad natin ang blended learning," ani Castro.

Inakusahan din ng grupo ang DepEd na hindi ipinapakita ang tunay na situwasyon sa mga dry run ng distance learning.

-- Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News