'Hindi accurate': Mga doktor patuloy ang babala vs rapid antibody tests

MAYNILA — Patuloy ang babala ng mga doktor sa umano'y hindi maaasahang resulta ng rapid test para malaman kung ang isang tao ay positibo ba sa COVID-19.

Paliwanag sa TeleRadyo ni Dra. Maricar Limpin, vice president ng Philippine College of Physicians, mas inirerekomenda nila ang 14-day test kaysa gumamit ng rapid antibody test.

Sa 14-day test kasi, tinatanong lang kung may mga sintomas ang isang tao sa nakaraang labing-apat na araw.



Itatanong din kung may exposure siya sa pasyenteng nagkaroon ng COVID-19.



Mas mataas aniya ang sensitivity ng 14-day test kumpara sa rapid antibody test kaya mas makatutulong ito sa contact tracing.



Mas matipid pa anya ito dahil libre lang.



Inulit din ni Limpin na hindi nila inirerekomenda ang rapid antibody test dahil 50 percent lang na accurate ang resulta nito

Hindi rin aniya puwedeng gamiting pang-diagnose sa COVID-19.

"Itong mga antibodies na ito doon sa mga pag-aaral, lumalabas siya, makikita natin siya in majority of individuals mga 2 weeks pa pagkatapos na mag-umpisa ang infection mo, yung onset ng symptoms. So talagang hindi ito ginagamit na pang-diagnosis kasi medyo matagal eh and hindi rin ganoon ka-accurate," ani Limpin.