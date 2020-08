Higit 300 pulis dineploy sa mga checkpoint sa Bulacan

Lampas 300 pulis ang nakatalaga sa mga boundaries ng lalawigan ng Bulacan. Mahigpit na ipatutupad ang mg guideline ng MECQ sa probinsya. | ulat ni @arraperezDZMM pic.twitter.com/g3NPdAU2hT — DZMM TeleRadyo (@DZMMTeleRadyo) August 4, 2020

MAYNILA - Nasa 346 na mga pulis ang idineploy sa mga checkpoint sa Bulacan at mga boundary nito sa ibang mga probinsya nitong Martes.

Ayona kay Police Col. Lawrence Cajipe, hepe ng Bulacan Provincial Police Office, nakadeploy ang mga pulis sa 41 control points sa boundaries ng mga siyudad at munisipalidad sa Bulacan; 18 control points sa boundary sa Metro Manila at Pampanga; at 12 control points sa mga exit ng NLEX.

Mahigpit na ipatutupad ang modified enhanced community quarantine guidelines sa Bulacan.

Ayon kay Cajipe, tanging authorized persons ang palulusutin sa checkpoints.

Wala umano munang aarestuhin na mga violators at bibigyan lamang sila ng warning upang makapag-adjust ang mga taga-Metro Manila at mga kalapit na probinsyang isinailalim sa MECQ.

Isinailalim ulit sa MECQ ang Metro Manila, Bulacan, Cavite at Rizal matapos manawagan ang mga healthcare frontliners na maglockdown ulit ang mga naturang lugar dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19.