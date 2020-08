Duterte tiwala pa rin sa PhilHealth chief sa kabila ng mga alegasyon: Roque

MAYNILA — Buo pa rin ang tiwala ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) president Ricardo Morales hangga't wala siyang nakikitang solidong ebidensya sa pagkakasangkot nito sa korapsyon sa ahensiya, sabi nitong Miyerkoles ni Presidential Spokesperson Harry Roque.

"The President has said that he will not fire him unless there’s evidence and I think the Senate now is in the process of documenting this evidence," ani Roque sa panayam ng CNN Philippines.

Matatandaang isinambulat sa Senado noong Martes ang umano'y mga katiwalian sa ahensiya, at iniimbestigahan na rin ngayon ng Office of the Special Assistant to the President ang sinasabing mga anomalya.

Pero ayon kay Roque, kung may makita man ang Pangulo na mabitay na pruweba, posibleng magbago rin ang kaniyang isip kay Morales.

"I think after the evidence are unearthed, the President will move and do the correct thing," aniya.

Tiniyak rin ni Roque na gagawa ng hakbang ang Pangulo para itama ang sistema sa PhilHealth at hindi niya pababayaan na mawalan ng tiwala ang publiko sa insurance agency.

Maaalalang inamin ni Morales na sa kabila ng mga alegasyon ng korapsyon, wala siyang tinanggal sa puwesto sa PhilHealth sa loob nang isang taon matapos siyang italaga ni Duterte.

Samantala, naniniwala naman si Roque na may basehan ang sinabi ng whistlebower na nasa P15 bilyon ang nanakaw na pondo ng ahensya at nagamit ng mga sinadikato sa korapsyon.

Nagpasalamat naman si Roque sa Presidential Anti-Corruption Commission sa pagsasagawa nito ng hiwalay na imbestigasyon.