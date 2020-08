DOH Region 10, magpapadala ng health workers sa Luzon

CAGAYAN DE ORO CITY — Magpapadala ang Department of Health Region Office 10 (DOH-10) ng mga medical personnel sa Luzon para tumulong sa mga hospital lalo na’t patuloy pa rin ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa bansa.

Sa inilabas na Memorandum 2020-037 ng DOH Central Office Field Implementation and Coordination Team for Visayas and Mindanao noong Agusto 3, kailangan magpadala ng 20 doctors, deputized physicians, at nurses ang bawat rehiyon para i-augment sa iba’t ibang hospital sa National Capital Region, Calabarzon, at Region 3.

“Adunay proposal nga mag-time out sa health frontliners sa mga lugar nga dagko kaayo og kaso sama sa National Capital Region, Calabarzon ug Region 3. Ug tungod niini adunay plano nga mag-organisa o magpadala og mga emergency teams gikan sa nagkalain-laing rehiyon nga adunay gamay nga kaso sa COVID-19 aron makapahulay ang atong mga kauban sa frontlines didto sa kauluhan,” paliwanag ni DOH-10 regional director Dr. Adriano Subaan.

(Mayroong proposal ang DOH na kailangan rin magpahinga ang mga health frontliners sa mga lugar na marami ang kaso ng COVID-19 tulad ng NCR, Calabarzon, at Region 3. Kaya magpapadala ng emergency team mula sa mga rehiyon na hindi gaanong marami ang kaso ng COVID-19 para makapagpahinga rin ang mga frontliners ng Luzon.)

Kasalukuyang inaalam ng DOH kung sino ang mga medical personnel na handang magboluntaryo na i-deploy sa Luzon sa loob ng dalawang linggo.

Ayon sa Cagayan de Oro City Health Office (CHO), posibleng ang mga tauhan ng DOH tulad ng Doctors to the Barrio na nadestino sa lungsod ang ipapadala sa Luzon.

“Kita nga mga LGUs nagadawat man gud ta og HRH katong gitawag nato nga augmentation of manpower gikan sa Department of Health. So karon giinform ta sa Department of Health nga posible ang kaning mga nadeploy sa ato nga additional nga doctors, additional nga nurses and medtechs, posible nga ipang-pull out nila kay para ipadala dito sa NCR for augmentation didto,” ani Dr. Lorraine Nery, CHO head.

(Dati nang mayroong manpower augmentation ang DOH sa mga local government units. Kaya posible na ipupull-out ang mga na-deploy na doctors, nurses at medical technologists sa lungsod para ipadala sa NCR for sa augmentation doon.)

Sinisiguro naman ng DOH-10 na kung kukuha man sila ng tauhan mula sa mga hospital at lokal na pamahalaan sa rehiyon ay hindi ito makakaapekto sa pag-asikaso ng mga pasyente ng COVID-19 sa Northern Mindanao.