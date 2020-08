Bacolod, Negros Occidental nagtala ng 24 bagong kaso ng COVID-19

Nasa 13 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Bacolod City habang 11 na bagong pasyente ng naturang sakit ang naitala sa lalawigan ng Negros Occidental nitong Biyernes.

Ang Bacolod ang may pinakamarami na clustered cases sa rehiyon, na may 16 na barangay na may naitalang clusters.

Kabilang naman sa 11 na bagong kaso sa Negros Occidental ang isang 27-anyos na lalaki na tinuturing local case sa Bago City.

Sa tala ng Department of Health-Region 6, kabilang ang Bago, Talisay at San Carlos City sa mga lugar na may clustering of cases ng COVID-19.

Lumalabas sa record ng DOH-6 na may 25 na barangay sa Western Visayas ang may clustering of cases, kasama na ang Bacolod.

Muling nanawagan sa publiko ang mga health officials na maari ay iwasan na muna ang paglabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan sa paniniwala na mababawasan nito ang pagkalat ng virus.