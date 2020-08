ALAMIN: Fabella Hospital tumatanggap ba ng COVID-19 patients?

MAYNILA — Nilinaw ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital nitong Miyerkoles na tumatanggap pa rin sila ng mga manganganak na may COVID-19, pero hindi sa lahat ng pagkakataon.



Paliwanag ni medical center chief Dr. Esmeraldo Ilem, tanging mga manganganak na mild at asymptomatic COVID-19 cases lang ang tinatanggap nila.

"Handa po kami sa COVID-19. Handa po kami sa tinatawag na surge. 'Yung sinasabi po na dapat 30 percent of our bed capacity should be allotted for COVID-19, ine-expand po namin ngayon sa 50 percent," ani Ilem.

Inire-refer naman sa ibang ospital ang moderate at severe cases.

Ayon kay Ilem, may hiwalay silang isolation area na may sariling labor room, delivery room, at operating room.



May naka-assign ding hiwalay na health workers sa isolation area.



Sabi ni Ilem, problema lang nila kapag hindi sinasabi ng pasyenteng manganganak na positibo sila sa COVID-19 dahil sa takot na baka tanggihan sila.

Sa ngayon, may 7 kaso ng COVID-19 sa ospital.