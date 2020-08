ALAMIN: Bakit sinasabing mas madaling madapuan ng COVID-19 sa bahay?

MAYNILA - Mas malaki ang tsansang mahawa ang isang tao ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) sa loob ng bahay kaysa labas, ayon sa isang eksperto.

Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante, mas malaki ang tsansang mahawa ang isang tao ng COVID-19 sa loob ng mismong bahay kaysa labas.

Ito raw ang nakikita nila sa mga bagong kaso ng COVID-19 kung saan pami-pamilya ang nagkakahawahan lalo na sa mga urban poor community.

'Yung virus mas tumatagal sa air 'pag nasa enclosed area ka na wala masyadong ventilation. That's one. Number 2, even with mild symptoms puwedeng ma-transmit. You isolate yourself sa home pero walang separate na kuwarto sa bahay, sabay pa kumain at nasa sala. You're not practicing the 6 feet distance from each other, that's really a problem," ani Solante.

"The newly-diagnosed cases are really from that community because of poor ventilation at dikit-dikit ang mga bahay," dagdag niya.

Madalas umanong ang mga anak na nagtatrabaho o laging lumalabas ang unang nakakakuha ng coronavirus.

Karamihan sa kanila ay asymptomatic pero ang matatandang kasama sa bahay naman ang nagkakasintomas matapos mahawahan.

"Ang naa-admit ngayon ay mag-asawa o dalawa o tatlong anak nag-positive pero hindi pa rin naka-isolate sa facilities," ani Solante.

"Ang kadalasang index cases 'yong mga bata na palaging lumalabas, risk of exposure. Ang nagkakasintomas na matindi ay ang elderly o matatandang parents. Sa matatanda 'pag tinatanong kung saan na-expose, sinasabi na sa bahay lang naman ako doc, pero mayroon akong anak na umaalis o pumupunta sa market," ani Solante.

Paalala ni Solante sa publiko na huwag maging kampante ngayong tumataas ang bilang ng mga may coronavirus.

Dapat aniya sundin sa loob ng bahay ang mga sumusunod:

Magsuot ng face mask kapag nasa labas.

Mag-disinfect ng gamit bago pumasok ng bahay.

Agad maligo kapag galing sa labas.

Regular na maglinis ng bahay.

Buksan ang mga bintana para sa maayos na ventilation.

Sundin ang physical distancing kahit nasa loob ng bahay.

Kung walang sariling kuwarto at sapat na espasyo sa bahay, payo ni Solante na dalhin na ang mga ito sa isolation facility kung nakakaranas ng sintomas.

Dapat daw mas paigtingin din ng mga lokal na pamahalaan at barangay ang contact tracing at house-to-house surveillance sa kanilang nasasakupan. -- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News