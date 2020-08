75 Chinese, 3 Pinoy na sangkot umano sa illegal online gambling, arestado sa Cagayan

Nahuli sa pagsalakay ng awtoridad ang 73 Chinese nationals at 3 Pilipino na sangkot sa illegal online gambling sa isang hotel sa bayan ng Sta. Ana sa Cagayan. Larawan mula sa Cagayan Police Provincial Office

STA. ANA, Cagayan (UPDATE) - Arestado ang 75 Chinese nationals at tatlong Pilipino na sangkot umano sa illegal online gambling operation sa isang hotel sa nasabing bayan.

Ayon kay Police Capt. Sharon Mallillin, public information officer ng Philippine National Police Cagayan, matagal na silang nakatanggap ng impormasyon na may nagaganap na illegal gambling operation sa isang hotel.

Sa bisa ng search warrant, tuluyan itong sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng PNP at National Bureau of Investigation Martes ng gabi kung saan narekober ang 48 na unit ng laptop, 8 desktop, 1 mother server at 2 inverter na gamit sa illegal online gambling ng mga suspek.

Walang maipakitang working permit ang mga nahuling Chinese, ayon pa kay Mallillin.

Iniimbestigahan na rin kung meron silang dokumento para maging legal ang kanilang pananatili sa bansa.

Hinahanap din ng mga pulis ang taong sinasabing may-ari ng illegal online gambling.

Nasa kustodiya ng pulisya ang mga nahuling Chinese pati na rin ang 3 Pinoy.

Inihahanda na ang kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o illegal gambling na isasampa laban sa mga suspek.