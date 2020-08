4 na inaresto matapos magprotesta sa Pandi, Bulacan noong SONA, nakalaya na

MAYNILA - Nakalaya na ang apat na babaeng inaresto sa Pandi, Bulacan nang magprotesta noong State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Hulyo 27.

Nabigyan na ng release order ang apat na babaeng miyembro ng Kadamay.

Sa pahayag ng kanilang grupo, Miyerkoles nang inilabas ang release order para kina Janet Villamar, Trixie Trenuela, Marilou Amaro at Edmylyn Gruta, na tinaguriang "Pandi 4".

