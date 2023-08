Tinitingnan ng Meralco ang ilang posibleng dahilan ng pagbagsak ng 6 na poste ng kuryente sa Binondo, Maynila nitong Huwebes.

Isa sa mga posibleng rason ang mga nakakabit na linya ng telco at mga lumang kable na dagdag timbang din sa mga natumbang poste, ayon kay Meralco public relations head Claire Feliciano.

Dagdag niya, hindi nakuhanan ng CCTV kung saan nagsimula ang pagbasak ng poste at "maaaring mayroong area na may isang malaking sasakyan na nakahatak ng linya, na nag-cause na mag-domino effect."

"Maaari rin pong meron na before na nabangga, hindi lang napansin, so medyo na-compromise kahit papaano yung tibay ng poste," sabi ni Feliciano sa panayam ng TeleRadyo Serbisyo.

Pagtitiyak niya, "We’re looking at all aspects and as soon as we have concrete information, we will share it naman po sa publiko."

"Masyado lang talagang maaga right now to assume kung ano bang naging dahilan n’yan and we want to make sure na once we give out the reason, final na final nang resulta ng imbestigasyon."

Napalitan na ng Meralco ang mga natumbang poste sa kanto ng Quintin Paredes at Ongpin Streets. Nakikipag-ugnayan din ito sa may-ari ng ilang sasakyang napinsala dahil sa insidente.

Tiniyak din ni Feliciano na lahat ng poste ng Meralco ay sinusunod na standard na materyales, timbang at taas.

"Hindi po tayo naglalagay ng substandard na materials kasi hindi po natin puwedeng i-risk ‘yan," sabi niya.

Maaari aniyang iulat ng publiko ang mga nakatagilid na poste at nakatiwangwang na linya sa Meralco hotline 16211 o sa social media pages ng kumpanya.

