ALAMIN: Bakit hindi dapat isawalang-bahala ang leptospirosis

MAYNILA -- Kasabay ng dumadalas na pagbaha ay ang pagtaas din ng kaso ng leptospirosis sa bansa.

Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, malaki ang tsansang magka-leptospirosis ang mga lumulusong sa baha.

“Siguro sabihin na natin masama pong lumusong sa baha sapagka't madumi ang tubig baha. Now, ikaw ay may sugat sa paa, meron kang mga kurikong sa hita, ‘pag lumusong ka sa baha, madaling makakapasok ng mikrobyo ng leptospira,” sabi ni Herbosa sa isang panayam sa Teleradyo Serbisyo.

Ang mikrobyong leptospira na madalas ay nakikita sa ihi ng daga ang siyang nagdadala ng sakit na leptospirosis.

“Yung leptospira ‘pag pumasok sa dugo mo, ‘yun maninilaw ka, maaapektuhan atay mo, at magshu-shutdown yung kidneys mo. I-da-dialysis ka pa para mabuhay ka. Nagfe-fail ang kidney. Acute renal failure. Pagkatapos i-aadmit namin 1 to 2 weeks after isang baha, so hindi siya agad," aniya.

Watch more News on iWantTFC

Dahil isa hanggang 2 linggo ang hinihintay bago mai-admit sa ospital ang pasyenteng nagka-leptospirosis, naghahanda muna agad ng kagamitan tulad ng mga pang-dialysis sa mga health center.

“Lalo na ganitong flooding season, nagpre-prepare kami ng pang-dialysis, especially sa mga hospitals kung san sila dadalhin, at very heightened yung alert sa mga emergency department. Kapag nakita naming naninilaw, may masakit na hita, at lumusong sa baha, nagsu-suspect na kami ng lepto,” ani ni Herbosa.

Ilang sintomas ng leptospirosis ay lagnat at panginginig, masakit na ulo at kasukasuan, namumulang mata, pagsusuka, at jaundice o paninilaw ng balat at mata.

“So meron niyan ‘pag baha season, meron talaga yung lepto, at ang advice ko sa ating mga nanonood, yung nakikinig, talagang prevention talaga. Kung hindi kailangan lumusong sa baha, ‘wag ka na lumusong sa baha kasi madumi ‘yan. Meron yang ihi ng daga—marami kasing daga sa Metro Manila," aniya.

Paalala ni Herbosa, pag-isipang mabuti kung kailangang lumusong sa baha.

Kung talagang hindi maiiwasan ay magbota o magsuot ng proteksyon, at pagkatapos ay maghugas agad ng may sabon at tubig pag-uwi.



--Ulat ni Katherine Recio, ABS-CBN News intern



Watch more News on iWantTFC