2M gov't employees apektado ng Rightsizing Act

Government workers belonging to the Confederation for Unity, Recognition, and Advancement of Government Employees (COURAGE) and Kawani laban sa Kontraktwalisasyon stage a protest in front of the National Housing Authority (NHA) gate in Quezon City on June 24, 2022, Jonathan Cellona, ABS-CBN News/file

Tiniyak ni Civil Service Commission Chairperson Karlo Alexei Nograles na hindi madi-dehado ang mga kawani ng pamahalaan na maaapektuhan sakaling maging ganap na batas ang National Government Rightsizing Act.

Ayon kay Chairman Nograles, babantayan mabuti ng Civil Service Commission ang pagpapatupad ng batas ukol sa rightsizing o streamlining ng government bureaucracy.

Dagdag ni Nograles mayroong safety nets ang batas na ang lahat ng empleyado ng gobyerno na maapektuhan ay maililipat ng ibang posisyon at ang maaalis sa trabaho ay tatanggap ng kaukulang kompensasyon batay sa haba ng panahon na ipinaglingkod sa pamahalaan.

"Hindi malulugi dito ang mga empleyado na maaapektuhan," ani Nograles.

Batay sa record, mayroong 187 na government agencies at government owned and controlled corporations (GOCC) at mayroong humigit kumulang 2 milyong mga empleyado ang maapektuhan ng streamlining sa pamamagitan ng merging, restructuring or abolition.

Sa ngayon, nakabinbin sa mababang kapulungan ng kongreso ang House Bill 7240 o National Government Rightsizing Act na iniakda ni House Speaker Martin Romualdez na isa rin sa priority bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.