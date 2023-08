200 kilo ng posibleng kontaminadong karne nasabat sa Imus

Nasa 200 kilo ng posibleng kontaminadong karne ang nasabat ng mga awtoridad sa Imus City, Cavite.

Sinuyod ng Imus Task Force Bantay Karne kasama ang National Meat Inspection Service ang mga palengke at mga talipapa matapos makakuha ng impormasyon na laganap ang pagbebenta umano ng illegal na karneng baboy.

Umabot sa 214 na kilo ng mga karneng baboy ang nakumpiska sa Imus Public Market, Bucandala Talipapa, Bahayang Pag-asa Talipapa at Greengate Talipapa.

Ayon kay Julian Gelera, assistant enforcement head ng NMIS Region IV-A, walang maipakitang certificate of meat inspection ang mga nagtitinda ng karneng baboy habang ang mga nagbebenta naman ng frozen meat ay wala rin sa tamang lagayan, na paglabag sa meat inspection code of the Philippines.

Sinabi ni Imus City Veterinarian Dr. Maribel Depayso-Reyes na wala ring maipakitang local meat certificate mula sa local na pamahalaan ang mga nagtitinda ng karne para matukoy kung saan nanggaling na katayan ang mga karne.

“Dapat nakalagay sa chest freezer or controlled temperature area kapag may bibili sa kanilang costumer doon nila ilalabas 'yung produkto nila ... delikado siya. May possibility kasi patunaw na sya at saka exposed sa mga contaminants,” ani Julian Gelera ng NMIS Region 4-A.

“Kung hindi po nakalagay sa tamang lagayan ng meat natin kagaya po sa frozen kung hindi po sya nakalagay sa sa chiller or sa freezer, nakaladlad lang po sya kapag nagtagal po maaaring ma-expose sa mga contaminants at kapag nakain natin maaari po tayong magkasakit po,” ani Dr. Depayso-Reyes.

Ang iba naman ay may certificate of meat inspection pero naka-address ito sa ibang lugar kaya kumpiskado pa rin ang karne.

Habang ang ibang tindahan ay kumpleto naman sa meat certificate pero ang problema ay walang business permit kaya ipinasara pa rin ang tindahan.

Hindi muna kakasuhan ang mga may-ari ng mga tindahan ng karne na nakumpiska pero bibigyan sila ng pagkakataon na ayusin ang kanilang mga dokumento.

Nakatakda naming itapon sa meat condemnation ng Imus slaughter house ang mga karneng nasamsam na posibleng kontaminado na.

