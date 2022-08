MAYNILA - Dumistansiya si dating pangulong Rodrigo Duterte sa naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na sumali pa sa International Criminal Court (ICC).

“I would rather not comment on it actually, I’m a civilian. I cannot say anything about it, tahimik lang muna ako,” sabi ni Duterte.

Nanindigan din ang dating pangulo na kung mayroon mang korte na dapat na lumitis sa mga sinasabing kaso laban sa kanya kaugnay ng war on drugs ay hindi ito ang ICC.

“I am a Filipino. If I will be prosecuted, it will be a prosecutor who is a Filipino. If I have to be judge, it will be a Filipino judge and if I go to prison I should go to Muntinlupa. Nobody but nobody sa akin, it has to be our or within our jurisdiction,” ani Duterte.

Dagdag pa ni Duterte, hindi siya nababahalang makulong lalo sa edad niya ngayon. Ang malinaw aniya ay hindi siya saklaw ng ICC.

“Matanda na ako, I have no qualms about going to prison. I’m 77-80 so anong makuha nila sa akin. I can read to death there inside so many books to read during the 6-years that I was well, attending to the affairs of the nation. Marami akong hindi nagawa, gagawain ko na, wala akong problema dyan sa ICC personally. Wala silang jurisdiction,” ani Duterte.

Ipinaliwanag pa ng dating pangulo kung bakit hindi siya maaring saklawin ng ICC.

“Ang akin is ako’y Filipino at wala silang jurisdiction, they never acquired jurisdiction because yung Rome agreement was never published in the Official Gazette specially the penal law forms part of the law of the land, you must publish it. Ang ginawa nila pinirmahan ni Erap, dinala doon sa Congress, tapos diniretso nila appended it in the Rome agreement without returning it to me because I have to order the Bureau of Printing to publish it in the Official Gazette that was never complied, so wala silang jurisdiction sa akin,” sabi ni Duterte.

Una nang inanunsyo ni Marcos na wala na itong intensyon na sumapi pa ang Pilipinas sa ICC matapos ang pulong sa mga abogado ng pamahalaan.

Naniniwala si Marcos na mayroon namang gumugulong na imbestigasyon sa bansa patungkol sa mga umano’y ng paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng war on drugs ng nakalipas na Duterte administration.