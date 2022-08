Watch more News on iWantTFC

Humihingi ng tulong ang Department of Education sa pribadong sektor para mabigyan ng school supplies ang mga batang walang pambili para sa pasukan.

"Doon sa Brigada Eskwela po kasi mayroong learners kits which includes all the school supplies, notebooks, ballpen. So we are hoping that with the Brigada Eskwela, matulungan po ng private sector organizations or donors or volunteers na makapagbigay ng kit lalo na sa learners natin na walang pambili nito," ani DepEd Spokesperson Michael Poa.

Ito'y kasunod ng ulat na tumaas ang presyo ng school supplies at mga uniporme sa Divisoria sa Maynila.

Samantala, pinababaklas naman ng DepEd ang mga natitirang isolation o quarantine facilities na nakatayo pa sa mga paaralan.

Pinatitiyak din ng ahensiya sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System at water provider na may sapat at malinis na tubig sa mga eskuwelahan sa pasukan na magsisimula sa Agosto 22, ani Poa.

Sa pinakahuling datos ng DepEd, pumalo na sa 427 ang bilang ng mga paaralang nasira ng magnitude 7 na lindol sa Abra, na naramdaman sa iba pang panig ng Luzon.

Plano sana ng kagawaran na magtayo ng temporary learning spaces gawa sa light materials para matuloy pa rin ang school opening sa Agosto 22 sa mga lugar na apektado ng lindol.

Pero dahil sa limitadong budget, naghahanap din muna ng ibang espasyo ang DepEd.

"We are coordinating with [local government units], specifically the barangay kung meron pa silang places like basketball court, rooms that they are not using. We're also looking at tapping into the private sector kung mayroon silang maibibigay na rooms para sa ating mga learner," ani Poa.

Aabot na aniya sa P2.1 bilyon ang kakailanganing pondo sa pagpapagawa ng mga paaralang nasira ng lindol.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News