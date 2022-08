MAYNILA - Dumoble ang bilang ng mga nagkakaroon ng dengue sa buong bansa, ayon sa datos ng Department of Health.

Gayunman, hindi pa nakikita ng ahensiya na kailangan nang ideklara ang dengue outbreak sa buong bansa. Ito ay kahit pa may ilang lugar na una nang nagdeklara ng dengue outbreak.

Base sa datos ng Department of Health, pumalo sa 82,597 ang kaso ng dengue sa bansa nitong taon (mula Enero 1 hanggang Hulyo 26) na mas mataas nang higit 100 porsiyento kumpara sa parehong panahon noong 2021.

Karamihan ng mga kaso ng sakit ay naitala sa Central Luzon, Central Visayas, at National Capital Region.

Katunayan, 10 mula sa 7 rehiyon sa bansa ay lagpas na sa epidemic threshold, na nangangahulugang mas mataas ang kaso ng sakit kumpara sa nakaraang 5 taon.

"The outbreak can always be delared by LGUs. Kapag nag-involve na 'yan ng probinsiya, regional office. Pag 2 or three regions, Secretary of Health na ang magdedeklara. Sa ngayon hindi pa nakikita ang pangangailangan na mag-declare ng outbreak for dengue. Kelangan tuloy tuloy lang ang pagtutulungan ng ating mga kababayan," ani DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Paliwanag ng epidemiology bureau, hindi lang naman kasi ang paglagpas ng epidemic threshold ang tinitingnan para masabing may outbreak na ng sakit.

"Kelangan din, makakita tayo na sila ay nate-test. Kaya meron din tayong tinatawag na confirmatory testing para sa ating mga suspect dengue cases. Kelangan nakikita natin parang COVID, 'yung tuloy-tuloy na pagtaas ng mga kaso. Sa ngayon, may nakikita tayo na ilang rehiyon na ganon ang pattern. Pero hindi naman buong rehiyon 'yon. Meron lang iilang mga probinsiya o siyudad na nagko-contribute sa mga kasong 'yun," ani Dr. Alethea De Guzman ng DOH Epidemiology Bureau.

Ang Metropolitan Manila Development Authority, tumutulong na rin sa mga komunidad para maiwasan pa ang paglaganap ng mga lamok na may dengue virus, gaya ng pagkakaroon ng misting programs sa mga komunidad.

Dahil sumasabay ang pagtaas ng kaso ng dengue sa kaso ng COVID-19, hinimok ng DOH ang publiko na mas maging mapagmatyag.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News