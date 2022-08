9 magkaanak sa Cebu nalason sa kinaing butete; 1 patay

CEBU — Patay ang isang ginang habang isinugod sa ospital ang 8 niyang kaanak matapos silang malason sa kinaing pufferfish o butete sa Caubian Island, Lapu-Lapu City nitong Miyerkoles.

Bukod sa nasawing ginang, nalason din ang kanyang mister, 4 na anak at 3 apo na may edad 4, 5, at 9 anyos.

Stable naman ang kondisyon ng 8 pasyente ngunit kailangan umano muna silang obserbahan sa loob ng 24 oras.

Ayon sa medical officer ng Sta. Rosa Community Hospital sa Olango Island na si Dr. Eris Augusto, Miyerkoles ng umaga nang kumain ang mag-anak ng butete.

Nakaramdam na lang sila ng panghihina ng katawan at pagkahilo bandang tanghali, partikular na ang ginang na kumain ng lamang loob ng isda.

Paalala ni Augusto sa publiko, iwasan ang pagkain ng butete dahil sa taglay nitong lason.

—Ulat ni RC Dalaguit De Vela

BALIKAN:

Watch more News on iWantTFC