TINGNAN: Tulay gumuho sa La Carlota City

Gumuho ang Bagumbayan Bridge na nagdurugtong sa Barangay Balabag sa La Carlota City at sa Barangay Jorge L. Araneta sa Bago City, Negros Occidental noong Linggo ng hapon.

Nakuhanan ng larawan ni Bayan Patroller Jim Pieldad ang gumuhong bakal na tulay kung saan may mga sasakyang nadamay.

Isa si Bayan Patroller Jim sa mga tumawag sa rescue team ng La Carlota na agad namang rumesponde. Isa rin si Jim sa mga staff ng Office of Tourism ng lungsod.

“Nalaman ko lang po at pinuntahan. Ang video ko po after na un nong nangyari po. Ung mga pasahero nakalabas na po.”

Ayon kay Mayor Rex Jalando-on, may naitalang sugatan pero hindi naman grabe ang kanilang sitwasyon. Unti-unti na ring hinahatak ang mga sasakyang naipit sa pagguho.

Dagdag ni Jalando-on, dalawampu hanggang dalawampu’t limang taon na ang tagal ng nasabing tulay, at private property rin ang daan papunta rito. Alam din ng mga taga roon na for light vehicles lang ang tulay, pero aminado rin siya na walang warning signs at nakalagay na klasipikasyon kung ano-anong mga sasakyan lang ang pwedeng dumaan.

“I don't think that somebody will answer charges….hindi siguro… So far kahapon, nakausap ko yung… dalawa sa may-ari, wala naman silang reklamo. Ang sabi ko, kung ano man ang maitulong namin ng local government pakisabi na lang sa opisina ko kung ano ang maitulong. Ang request nila ay yung sa footbridge, kasi marami silang ibang miyembro na gusto magsimba doon sa bagong chapel nila. So sabi ko, don’t worry I will expedite the footbridge temporary… Not only for the people na gusto mag-samba pero for the people na pupunta dito sa La Carlota kasi dumadaan pa sila sa ilalim ng creek.”

Sabi ni Ma. Carmela Valencia, Public Information Officer ng Municipality of La Carlota, tuloy pa rin ang imbestigasyon ng City Engineer’s Office sa dahilan ng pagguho.

Nasa 250 na pamilya ang nakikinabang sa tulay na ito. Sa ngayon tumatawid sila sa ilalim kung saan dumadaloy ang sapa.

Isang footbridge naman ang nakatakdang ipatayo habang pina-plano ang pagpapa-ayos sa tulay.