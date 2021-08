Si Hidilyn Diaz ang nagpanalo ng kauna-unahang Olympic gold medal para sa Pilipinas. Edgard Garrido, Reuters/File

Inihain sa Senado ang panukalang batas na magbibigay ng tax exemption sa mga donasyon at reward sa mga atletang makakakuha ng Olympic medals at kanilang mga coach.

Sa ilalim ng Senate Bill No. 2341 ni Sen. Pia Cayetano, gagawing exempted sa buwis ang cash incentive, bonus, reward, at lahat ng iba pang maaaring matanggap ng mga Pilipino na Olympic medalist at kanilang mga coach. Saklaw ng panukala ang mga gantimpalang galing sa gobyerno at pribadong sektor.

Kapag naisabatas, magiging retroactive o ipatutupad ito sa mga atleta at coach na nagwagi sa Tokyo Olympics.

Sa paghahain ng panukalang batas, sinabi ni Cayetano na magsisilbi itong pagkilala sa mahalagang papel ng pribadong sektor bilang katuwang ng gobyerno sa pagsuporta sa mga Filipino athlete.

Una nang sinabi ng Bureau of Internal Revenue (BIR) na exempted sa buwis ang pabuya sa mga atletang manggagaling sa gobyerno batay sa Republic Act No. 10699, na batas ukol sa benepisyo ng national athletes, coaches at trainers.

Pero ayon sa BIR, papatawan ng 6 porsiyentong donors' tax ang cash reward at iba pang pabuya mula sa pribadong sektor.

Sa ngayon, may Olympic gold medal ang Pilipinas na nakuha ng weightlifter na si Hidilyn Diaz at silver medal mula sa boxer na si Nesthy Petecio.

Tiyak namang mag-uuwi ng mga medalya ang mga boksingerong sina Eumir Marcial at Carlo Paalam.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

