Sesyon sa Senado suspendido muna dahil sa ECQ

MAYNILA - Dalawang linggong suspendido ang plenary session sa Senado dahil sa pagsasailalim sa Metro Manila sa enhanced community quarantine.

Natapos ang huling sesyon ng Senado ngayong Miyerkoles ng gabi, at sa Agosto 23 na muling babalik ang Senado sa sesyon.

Bago nagsara ang sesyon, sinabi sa plenaryo nina Senate President Vicente Sotto III at Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na suspendido lamang ang session at hindi adjourned. Ito umano ay para maipagpatuloy nang mas maaga ang sesyon kung kakailanganin.

"The session is suspended until 3 o'clock in the afternoon Monday August 23, 2021, subject to the reconvening at an earlier date as maybe determined by the Senate President in consultation with the majority leader and the minority leader," ani Sotto.

Nauna nang sinabi ni Sotto na maari namang magdaos ng mga committee hearing ang mga senador kung magagawa lahat virtually, o walang empleyadong kailangang pumunta sa gusali ng Senado.

Sinabi naman ni Zubiri sa plenary session nitong Martes na gusto nilang patuloy namagtrabaho kahit pa ECQ pero isinasaalang alang ng mga senador ang kapakanan ng mga empleyado ng Senado na karamihan ay nagko-commute papasok sa opisina.

Nauna nang nag-anunsiyo ang House of Representatives ng pagsuspinde rin sa kanilang plenary session mula Agosto 6 hanggang 20 habang nasa ECQ ang buong Kamaynilaan.