PANOORIN: 2 fire truck nagsalpukan habang rumeresponde sa sunog sa Caloocan

MAYNILA - Sugatan ang apat na bombero matapos magsalpukan ang dalawang fire truck sa kalagitnaan ng pagresponde sa sunog sa Caloocan City gabi ng Martes.

TINGNAN: Sapul sa CCTV ang salpukan ng dalawang truck ng bombero sa Brgy 50, Caloocan nitong Martes ng gabi.



Parehong paresponde sa isang sunog ang mga bombero nang mangyari ang aksidente. 4 sa mga fire volunteers ang nasugatan. (📸: Brgy 50 zone 2) | via @LyzaAquinoDZMM pic.twitter.com/yVVrXRr7FJ — DZMM TeleRadyo (@DZMMTeleRadyo) August 3, 2021

Sa CCTV footage ng Barangay 50, makikitang binabagtas ng truck ng BFP ang 4th Avenue habang nasa D. Aquino Street naman ang truck ng Ostyn Pumper Brigade.

Pagdating sa intersection ay nagkabanggaan ang dalawa.

Tumama ang truck ng BFP sa likurang bahagi ng truck ng mga volunteer.

Sa lakas ng pagkakabangga, nahulog ang apat na bomberong nakasakay sa taas ng truck ng mga volunteer.

Nabasag ang windshield at nayupi ang bumper ng fire truck ng BFP habang may yupi malapit sa gulong ang fire truck ng Ostyn Fire Brigade.

Iginiit ng parehong grupo na nasa blind spot sila ng isa't isa kaya nangyayari ang aksidente.

"'Unfortunately yung isang fire truck namin at fire truck ng volunteer medyo nagkapangabot sa intersection sa may 4th Avenue. So parehas silang responding tapos parehas silang nasa blind side. Hindi nila nakita na may parating parehas," ani FO1 John Michael Manalo ng BFP - Caloocan.

Isa sa mga nahulog na bombero ang nabalian ng buto habang ang iba naman ay nagtamo ng mga sugat sa katawan.

Agad silang dinala sa ospital.

Nagka-areglo na ang dalawang hanay habang nangako ang BFP na tutulong sa mga gastusin sa pagpapagamot ng mga nasugatan sa aksidente.

--Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News

