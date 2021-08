MACAO SAR -- Kasalukuyang isinasagawa sa Macao SAR ang apat na araw na non-stop COVID-19 testing na nagsimula ng Miyerkules, ika-4 ng Agosto na aabot hanggang sa Sabado, ika-7 ng Agosto, 2021. Layon nitong mapigilan ang local COVID-19 outbreak matapos madiskubre ang bagong apat na kumpirmadong kaso ng COVID-19 infection. Pinairal ang state of immediate prevention sa rehiyon noong ika-3 ng Agosto, ayon na rin sa rekomendasyon ng Novel Coronavirus Response and Coordination Centre base sa anunsiyo ng gobyerno ng Macao. Pati mga Pinoy, kasama sa mass testing.

Mga residente sa Macao na nakapila sa University of Macau para sa free COVID-19 mass testing sa Macao. Kuha ang larawan nitong August 4, 2021.

Nakapanayam at kinumusta ng TFC News ang dalawang Pinoy union leader patungkol sa mass testing sa rehiyon.

Si Jassy Santos, 46 anyos, Chairperson ng Progressive Labor Union of Domestic Workers sa Macao, limang taon na siyang nagtatrabaho sa rehiyon bilang isang domestic worker. Ikinagulat umano niya ang biglaang mass testing pero agad naman siyang tumalima sa anunsiyo ng gobyerno.

Si Jassy Santos, Chairperson ng Progressive Labor Union of Domestic Workers sa Macao

"Akala namin ok na kami dahil wala naman masyadong cases ang Macao. At saka God..masakit na naman sa ilong...But then, para sa ikabubuti ng lahat kaya laban lang,” kuwento ni Santos.

Pumunta si Santos sa testing center Miyerkules, ika-4 ng Agosto kasama ang kanyang mga employer. Ibinahagi niya na mahaba ang pila pero organisado ang proseso. Ikinuwento rin niyang pati mga bata, kasama sa testing.

“Umiiyak na mga bata sa sakit at hindi comfortable sa tusok sa ilong,” ani Santos.

Pati mga bata, kasama sa mga residente ng Macao SAR na sumasailalim sa free COVID-19 mass testing

Simple lang ang proseso ng libreng COVID-19 mass testing mula sa gobyerno ng Macao. Kailangan lang magparehistro sa kanilang government portal. May option din ang magpapabakuna kung saan sa 41 testing stations niya gustong pumunta. Makatatanggap ng appointment slip ang registrant at kailangan lamang dalhin ang Blue card at passport kapag nagwalk-in na sa testing center.

Si Benedicta “Nedie” Taberdo-Palcon, 53 anyos, Chairperson ng Greens Philippines Migrant Workers Union na halos 18 taon ng domestic worker sa Macao, katatapos lang magpa-schedule online at sasailalim din siya sa COVID-19 testing.

Si Benedicta “Nedie” Taberdo-Palcon, Chairperson ng Greens Philippines Migrant Workers Union sa Macao

“Almost one year ng walang COVID-19 positive dito, may mangilan-ngilang cases pero lahat ay imported case which is diretso quarantine naman sila kaya walang threat sa community. Kaya malaya kaming nakakagalaw at nakakapunta kahit saan. We use a health code whenever we enter hospitals/clinics, post office, banks at government facilities or offices,” sabi ni Taberdo-Palcon.

Appointment slip ni Taberdo-Palcon para sa free COVID-19 testing sa Macao

Para kina Santos at Taberdo-Palcon, mahalaga ang hakbang na ito ng Macao na isailalim ang buong populasyon sa mass testing bilang proteksyon ng publiko at para maiwasan ang pagkalat ng nakahahawang sakit.

“...para malaman at ma-point kung sino pa ang nahawaan ng maagapan agad at mabigyang lunas kung ito’y nahawaan. ‘Wag matakot magpa-swab. Malaking tulong sa gobyerno ang pakikipag-cooperate natin na masugpo ang pandemyang ito,” ani Santos.

I greatly commend their response on the prevention. Medyo sad dahil until now marami pa tayong mga kababayan na nasa vacation leave during the first outbreak of the pandemic na until now di pa nakakabalik dito. But I’m fully aware that it’s the government’s measure to prevent the spread of the viruses,” sabi ni Taberdo-Palcon.

Ulat ni Annalyn "Apol" Mabini | TFC News