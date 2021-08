Binabaybay ng ilang tao ang binabahang bahagi ng Tirona Highway sa Barangay Habay-1, Bacoor, Cavite noong Hulyo 21, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

CAVITE – Hindi nakabuo ng consensus o pagkakasunduan ang mga gobernador ng Calabarzon para isailalim sa Enhanced Community Quarantine (ECQ) ang rehiyon, ayon sa gobernador ng probinsiyang ito.

Sa panayam sa telepono, sinabi ni Cavite Gov. Jonvic Remulla na nagpulong ang mga gobernador at kinatawan ng Department of the Interior and Local Government at Department of Health noong Lunes kaugnay ng restriksyon sa mga lalawigan sa gitna ng paglobo ng mga kaso ng COVID-19.

Ayon kay Remulla, kinuwestiyon sa pagpupulong ang kakayahan ng national government na suportahan ang mga lokal na pamahalaan sakaling isailalim din sa ECQ ang Calabarzon.

“Wala kaming consensus so far but I just talked to USec. Densing and they will confer with IATF and DBM kung ano ang status ng finances ng national government kung kaya nilang i-sustain ang magkaroon ng ECQ dito sa Calabarzon,” ani Remulla.

Isasailalim sa ECQ ang Metro Manila mula Agosto 6 hanggang 20, habang General Community Quarantine (GCQ) with heightened restrictions naman sa Cavite at Rizal hanggang Agosto 15, GCQ sa Batangas at Quezon hanggang Agosto 31, at Modified ECQ sa Laguna hanggang Agosto 15.

Sa Cavite, tutol si Remulla na isailalim ang lalawigan sa ECQ, pero tatalima naman umano siya kung ano man ang desisyon ng Interagency Task Force (IATF) on COVID-19 response.

“Ang mahirap dito, but I’m not in favor of, is stopping the production in our export zones. Kasi very critical sa economy namin iyan eh,” ani Remulla.

“We are left with whatever IATF tells us. So, so far kami, GCQ with heightened restrictions pero ang hula ko, hula lang ‘to ha, tingin ko, masasama kami sa ECQ,” dagdag niya.

Ayon kay Remulla, mula noong nakaraang linggo ay nasa 400 hanggang 600 na ang mga arawang kaso sa Cavite at umaabot na rin sa 80 porsiyentong okupado ang ilang ospital sa lalawigan.

Kabilang sa mga may pinakamatataas na kaso ng COVID-19 sa Cavite ang Dasmariñas, Bacoor, Imus, General Trias, at Silang.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO

