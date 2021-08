Mga deboto dagsa sa Baclaran sa kabila ng mas mahigpit na quarantine restrictions

Watch more on iWantTFC

MANILA – Dagsa pa rin ang mga deboto sa Baclaran Church ngayong unang Miyerkules ng Agosto sa kabila ng mas mahigpit na COVID-19 quarantine restrictions sa Metro Manila.

Matatandaang isinailalim sa general community quarantine "subject to heightened and additional restrictions" mula Hulyo 30 hanggang Agosto 5 ang rehiyon para mapigilan ang pagkalat ng mas nakakahawang Delta variant ng COVID-19.

Kasama sa mga nasabing restrictions ang pagbabawal sa pakikinig ng misa sa loob mismo ng simbahan.

Bukas ngayon ang simbahan sa mga nais magdasal at magsindi ng kandila, pero pinalalabas ang mga deboto kapag mag-uumpisa na ang misa.

Madaling araw pa lang ay marami na ang pumunta sa simbahan para magdasal sa Our Mother of Perpetual Help.

Humaba ang pila sa labas ng simbahan kaninang umaga dahil marami pa ring mga deboto ang gustong ipagpatuloy ang kanilang panata sa kabila ng pandemya.