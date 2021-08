Narekober sa suspek ang mga pinekeng driver's license na ibinebenta nito sa halagang P5,000. Larawan mula kay LTO-Bicol Assistant Regional Director Vincent Nato

Isang 51 anyos na mekaniko ang arestado ng Land Transportation Office at ng pulisya nitong Miyerkoles dahil sa pagbebenta umano ng mga pekeng driver's license sa Matnog, Sorsogon.

Narekober mula sa suspek na si Feliciano Dela Cruz ang nasa 14 na pirasong pekeng lisensiya sa entrapment operation na isinagawa sa Maharlika Highway sa Barangay Manjumlad.

Nakumpiska rin sa suspek ang nasa 9 na pirasong pekeng resibo at 2 cellphone na gamit umano nito sa ilegal na transaksyon.

Dumagsa sa himpilan ng Matnog Municipal Police ang mahigit sa 10 nabiktima umano ng suspek at umaasang maibabalik ang ibinayad nila sa kanya.

Ayon kay LTO-Bicol assistant regional director Vincent Nato, nagkakahalaga ng P5,000 ang bawat pekeng lisensiya.

Kinasuhan na ng paglabag sa Anti-Red Tape Act of 2007 at Falsification of Public Documents ang suspek.

— ulat ni Jonathan Vega Magistrado