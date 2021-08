Lalaki patay matapos tagain habang tulog sa Ilocos Norte

Patay ang isang 53-anyos na lalaki matapos itong tagain at saksakin ng itak sa Barangay Elizabeth sa bayan ng Marcos, Ilocos Norte Lunes ng umaga.

Ang suspek ay ang mismong bayaw nito na 56 anyos.

Ayon sa hepe ng Marcos Police Station na si Police Lieutenant Rudy Jacalne, magpapakain sana ng isda ang kapatid ng biktima ng makita na lamang niya ang bangkay ng kapatid sa fishpond.

"Nakita po niya na lumulutang ang higaan, tsinelas, at flashlight ng biktima hanggang sa napansin niya na may paa sa gilid, hindi niya alam ay kapatid na pala 'yun," sabi ni Jacalne.

Base sa imbestigasyon, bago ang pagpaslang, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at suspek.

"Kinaumagahan ng August 2, 7:30 a.m, itong suspek ay pinuntahan itong biktima sa kubo. Habang tulog ay tinaga siya, naisangga niya ang kanyang kamay tapos ay tinusok siya sa dibdib gamit 'yong itak na cause ng kanyang pagkamatay, " sabi ni Jacalne.

Inalis ang damit, ibinalot sa kumot ang katawan ng biktima at inihulog sa fishpond.

Sa isinagawang imbestigasyon at manhunt operation at sa tulong ng mga testigo ay agad nakilala at nahuli ang suspek.

Ayon kay Jacalne, problema sa pamilya ang pangunahing motibo sa krimen.

Nahaharap sa kasong murder ang suspek.

- ulat ni Grace Alba