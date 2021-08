Watch more on iWantTFC

ILOILO CITY — Naghahanda na ang lungsod na ito para sa paglalagyan ng mga bangkay ng namatay sa COVID-19.

Sa pulong na ipinatawag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas kasama ang Department of Health (DOH), Office of Civil Defense (OCD), at City Disaster Risk Reduction and Management Office, pinag-usapan kung paano masolusyonan ang tamang handling sa mga pumapanaw dahil sa COVID-19.

Ito ay kasunod ng pansamantalang pagtigil sa pagtanggap ng nag-iisang crematorium sa lungsod at sa buong Panay island ng mga bangkay ng namatay dahil sa naturang sakit.

Matatandaan na sinabi ng may-ari ng crematorium na hindi na nila makayanan ang dami ng mga dumadating na bangkay na nanggaling sa iba't ibang probinsiya.

Ayon kay Treñas, maghahanap ang lungsod ng 40-footer freezer van na kayang umabot sa -20 degrees para dito muna pansamantalang ilagay ang mga namamatay sa COVID-19 habang hinihintay ang bagong machine ng Gegato-Abecia Funeral Parlor and Crematorium.

Ang makina ay kaya umanong mag-cremate ng 60 hanggang 80 bangkay kada araw at magiging operational sa susunod na linggo.

Makikipag-usap naman ang opisina ng OCD sa mga karatig-probinsiya kung papaano makakita ng mga burial sites sa kani-kanilang lugar para sa mga namatay sa COVID-19.

—Ulat ni Rolen Escaniel