Higit 100 lugar sa Pampanga lubog pa rin sa baha

MAYNILA - Lubog pa rin sa baha ang 116 barangay sa 11 bayan ng Pampanga, ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.

“Catchbasin ang Pampanga lalo na ang Masantol at Macabebe. Even in previous years talagang nagtatagal ang tubig dito hindi lang due to rainfall but due to high tide kasi coastal municipality po ang mga ito,” ayon kay Angelina Blanco ng PDRRMO.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Blanco na hindi naman ibig sabihin nito na binabaha ang buong barangay kundi ang ilang mga sitio lamang.

“Meron na tayong dalawang bayan na nag-declare ng state of calamity yung mga Sangguniang Bayan nila ito ang bayan ng Masantol at Macabebe,” sabi niya.

Sa Macabebe, nasa dalawa hanggang apat na talampakan pa rin ang baha sa ilang mga lugar dito.

“Yung iba hindi passable ang daan nila to light vehicles kaya pag naghahatid kami ng relief goods talagang hirap din po kami,” sabi niya.

Meron namang naka-activate na 68 evacuation centers sa 10 munisipyo pero mas nais ng ilang mga residente na manatili sa mga barangay hall at covered courts para malapit lang sa kanilang mga bahay.

“Malaki ang challenge na may baha tayo at continuous pa rin yung vaccination program ng province,” sabi niya.

- TeleRadyo 4 Agosto 2021