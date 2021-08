Larawan mula sa City of Las Piñas Facebook page

MAYNILA — Aprubado na ang libreng cremation at columbarium services para sa mga residente ng Las Piñas batay sa ipinasang ordinansa ng siyudad.

Operational na ang Las Piñas Public Crematorium na matatagpuan sa Balite St., Manuyo Uno simula ngayong Miyerkoles.

"Sa bisa po ng City Ordinance No. 1734-21 Series of 2021 na ipinasa at nilagdaan ng mga City Councillors at ni Vice Mayor April Aguilar na inaprubahan naman ni Mayor Imelda T. Aguilar, mayroon na pong “Free Cremation and Columbarium Services” para sa mga residente ng Las Pinas," anila.

"Ngayong araw, August 4, 2021 ay nagsimula na pong maging operational ang Las Pinas Public Crematorium na matatagpuan sa Balite St., Manuyo Uno, Las Pinas City."

May ilan lamang mga alituntunin na kinakailangang sundin ang mga residente para magamit ang libreng serbisyo.

MGA POLISYA AT ALITUNTUNIN SA CREMATION:

Ang namayapang miyembro ng pamilya ay maaaring kumuha ng libreng cremation sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO) na tutukoy sa mga eligible sa mga namayapa.

Ang kapamilyang pumanaw ay makakakuha lamang ng mga serbisyo sa crematorium ng lungsod pagkatapos ihanda ang mga labi at naasikaso na ito ng isang accredited funeral parlor.

Ang mga nagnanais makakuha ng serbisyo sa ilalim ng programa ay maaaring direktang miyembro ng pamilya, kamag-anak o kaibigan ng namatay.

Ang aplikante o nagnanais makakuha ng serbisyo ay hindi maaaring magamit ang programa kung nagamit na nila ang programang "LIBRENG LIBING" ng lungsod.

Ang lahat ng labi ng tao anuman ang sanhi ng kamatayan ay dapat maasikaso habang sumusunod sa health at safety protocols katulad ng pagsusuot ng personal protective equipment (PPE).

- Ang mga labi na walang kaugnay sa COVID-19 ang pagkamatay ay maaaring mapangasiwaan nang may standard safety protocols. Ang mga suspect, probable at confirmed COVID-19 casualties ay hahawakan sa mahigpit na mga proteksyon sa kalusugan at kaligtasan sa pamamagitan ng pagsusuot ng kumpleto at naaangkop na PPE sa lahat ng oras upang maiwasan ang pagkalat ng sakit.

- Ang cremation ng mga suspect, probable at confirmed COVID-19 casualties ay dapat gawin sa loob ng 12 oras ng pagkamatay. Ang paglilibing o pagsunog sa katawan ay alinsunod sa relihiyon o kaugalian ng namatay na tao.

- Ang lalagyan ng cremains o urn ay ibibigay ng lungsod.

MGA ALITUNTUNIN SA COLUMBARIUM SERVICES

Ang mga sumailalim sa crematorium services lamang sa lungsod ang papayagang maipasok sa city columbarium.

Ang oras ng pananatili para sa paggamit ng mga columbarium niches ay dapat limitahan sa 10 taon at pagkatapos nito ay aalisin ang urn at ibigay sa namayapang pamilya o itatapon kung walang naghahabol sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa isang common vault.

Ang mga urns ay maaaring mailabas sa opisyal na kahilingan ng pamilya ng dalawang beses bawat 5 taon at ibabalik makalipas ang 3 araw. Ang kabiguang ibalik ang urn ay papatawan nang kawalan ng benepisyo na magamit muli ang niche. Ang mga pinsala na natamo sa urn o abo ay magiging responsibilidad ng mga naulila kapag ang urn ay kinuha sa labas ng columbarium. Ang permit sa paglilipat lampas sa city boundaries ay kinakailangan ng permiso ng pamilya ng yumao partikular ang mga papasok sa Las Piñas City.

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more on iWantTFC