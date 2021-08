COVID-19 cases dumami sa mga probinsiya sa paligid ng NCR

Bukod sa National Capital Region (NCR), dapat na umanong bantayan ang mga karatig-probinsiya nito dahil sa nakikitang patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Batid na ng mga eksperto ang mabilis na pagtaas ng bilang ng mga nagkakaroon ng sakit sa NCR Plus na kinabibilangan din ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal.

Sa Bulacan at Cavite umano nakita ang pinakamabilis na pagkalat ng virus.

Katunayan, sa loob lang ng ilang linggo, higit doble ang idinami ng kaso ng sakit sa 2 probinsiyang iyon.

Sa 5 probinsiya namang bumubuo sa Calabarzon region, 4 na ang nakakapagtala ng mga kaso ng mas nakahahawang Delta variant, pinakamarami ang sa Laguna.

Para kay Dr. Guido David, fellow ng OCTA Research Group, kahit hindi pa nakukumpirma ng Department of Health na ang community transmission ng variant, may mga batayan para masabing mayroon na nito.

Isa rito ang limitadong kapasidad ng genome sequencing.

Ilang linggo rin ang lumipas bago nakukuha ang resulta ng sequencing kaya madalas gumaling na ang pasyente.

"We only average 100 genome sequences per day because of limited capacity... 'Pag sinasabi nilang we detected 96 cases of Delta variant, it doesn’t mean na 96 lang sa buong Pilipinas at that time. It means 96 out of 'yong tinest nila," ani David.

Ayon kay David, hindi imposibleng mas marami na talaga ang tinamaan ng Delta variant sa bansa.

Bukod sa pagdami ng mga kaso, ilang ospital na ang sinasabing mataas o kritikal na ang utilization rate.

"Kailangan natin talagang magkaroon ng cautiousness ngayon, so kailangan alam natin, because that's also alarming dahil nakikita naman natin na marami na talagang pasyenteng pumupunta sa ospital. Ibig sabihin, tumataas ang kaso," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Para naman kay dating Health Secretary Paulyn Ubial, dapat pag-igihan ang testing at contact tracing sa gitna ng tumataas na bilang ng nagkakasakit.

"We should at least trace 1:30, not 1:4. We have Senator [Richard] Gordon who tested positive for COVID and we tested 60 plus contacts. That’s how to go about it," ani Ubial.

Hanggang ngayon, nananatiling mababa ang contact tracing, na naglalaro lang sa 5 close contact sa kada pasyenteng may COVID-19.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News