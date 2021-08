Catholic congregation sa Laoag City, kinondena ang pagre-red tag sa kanila

Kuha ng Redemptorist Laoag Mission Community



LAOAG - Kinondena ng isang Catholic congregation sa Laoag City, Ilocos Norte ang ginawa umanong red-tagging laban sa kanila.

Kwento ni Fr. Alex Bercasio nitong Miyerkoles, superior ng Redemptorist Laoag Mission Community, nitong July 22 ay may isinabit na tarpaulin na may mensaheng may kaugnayan o taga-suporta sila ng mga komunista.

Ikinabahala ito ni Bercasio lalo na't marami raw sa naiuugnay sa mga komunista ay nangnganib ang buhay.

Paglilinaw niya, sila ay taong-simbahan at hindi komunista.

"Hindi kami komunista, we are Redemptorist missionaries. Kami po ay taong-simbahan na naglilingkod sa mga tao," ani Bercasio.

Sa inilabas na pahayag ni Rev. Fr. Victorino Cueto, superior ng vice-province of Manila ng nasabing kongregasyon sa nagdaang 15 taon, naging aktibo ang Redemptorists Laoag Mission Community sa paglilingkod sa mga nangangailangan sa panahon ng kalamidad at maging ngayong pandemiya.

"With deep concern for the poor, the community members have provided assistance to different sectors who are in need such as farmers, workers, indigenous people and many others. In times of calamity, they were among the first to extend support through relief operations and rehabilitation," ani Cueto.

May mga inorganisa rin ang grupo na mobile kitchen para mamahagi ng mga pagkain ay medical supplies para sa mga frontliners ngayong pandemya.

Namamahagi rin ang mga ito ng food packs sa mga naapektuhan ng lockdown. Bukod dito ay ibinahagi rin ni Cueto na tumutulong din ang grupo sa mga mag-aaral para makatapos sa kolehiyo sa pamamagitan ng scholarship program.

Ikinalungkot niya na sa kabila ng mga misyong makatulong sa komunidas ng grupo ay ang pagre-red tag sa kanila.

"In conscience, this unfounded accusation must be vehemently denounced. They are not communists or even their supporters. They are Redemptorists who follow the missionary vocation to serve the poor and most abandoned!" ani Cueto.

Hiling nila na itigil na ang ganitong gawin sa sa mga religious institutions at ang mga ganitong red-tagging ay maimbestigahan at maaksyonan ng gobyerno.

Ilang indibidwal at grupo na ang naakusahan ng pagiging taga-suporta ng komunista o rebelde sa ilalim ng administrasiyong Duterte ng walang pruweba.

—Ulat ni Grace Alba

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC