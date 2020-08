Unang araw ng 'MECQ Season 2': Pagkuha ng masasakyan pahirapan para sa ilang manggagawa

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nahirapang sumakay ang ilang trabahador na papunta sa kani-kanilang opisina, sa unang araw ng muling pagpapatupad ng modified enhanced community quarantine sa Kamaynilaan, ngayong suspendido na muli ang public transportation sa pagpapatupad nito.

Ang ilan, gaya ng security guard na si Alwin Recentes, nahirapang makasakay papunta sa kanilang mga opisina.

Security guard sa MRT depot si Recentes at nagbakasakali siyang sumakay sa Commonwealth Avenue, at napag-isipang maglakad dahil walang shuttle na ibinigay sa kanila.

“No work, no pay” pa kung ituring ang kaniyang trabaho.

“Walang kasiguraduhan kung makakasakay… Mahirap talaga eh, baka maglakad na ako,” ani Recentes.

Gumising naman nang alas-2 ng madaling araw si Jovielyn Sartaguda, isang call center agent na naglakad mula Payatas papuntang Commonwealth para hindi ma-late sa pinapasukang call center.

May motorsiklo naman ang kaniyang asawa. Pero hindi niya ito masakyan dahil bawal na muli ang pag-aangkas sa ilalim ng MECQ.

Linggo ng gabi nang inanunsiyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibabalik sa modified enhanced community quarantine ang Metro Manila at iba pang kalapit na lugar dito mula Agosto 4 hanggang 18.

Ito ay matapos magmakaawa ang mga health workers na nalulunod na sa trabaho dahil sa sumisirit na COVID-19 cases.

Oras na maipatupad ng MECQ, binuksan na rin ang mga checkpoint para sa ibang mga sasakyang papasok at palabas ng Metro Manila.

Hindi na dumaan sa checkpoint ang mga napilitang maglakad, gaya ni Edil Valdez dahil wala naman daw silang masakyan.

“Okay naman para sa safety ng lahat..yun nga lang walang transpo, more on lakad at bisikleta,” ani Valdez.



May mga pribadong van naman at bus mula sa Quezon City local government na nagbigay ng libreng sakay.

Nag-abiso na rin ang Department of Transportation na magbibigay ng libreng sakay ang MMDA at ibang ahensiya ng gobyerno sa mga apektadong manggagawa.

-- May ulat nina Jervis Manahan at Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News