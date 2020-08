SITG binuo para tumutok sa kaso ng pagdukot sa pulis sa Surigao del Norte

Dinukot si Police Staff Sergeant Restie Dandan sa Barangay San Isidro sa bayan ng Sison sa Surigoa del Norte habang papasok sa trabaho. Larawan mula sa Police Regional Office 13

Bumuo ng Special Investigation Task Group ang Police Regional Office 13 para imbestigahan ang nangyaring pagdukot sa isang kabaro noong Hulyo 31 ng umaga sa Barangay San Isidro, Sison sa Surigao del Norte.

Nakipagtulungan na ang pulisya sa militar para malaman ang kinaroroonan sa dinukot na pulis na si Police Staff Sergeant Restie Dandan na miyembro ng Sison Municipal Police Station.

"As of this time, naka dalawang beses na sila sa meeting sa task group para matunton kung saan ang naturang victim sa ngayon. But the task group is closely coordinated with the 901st Brigade Philippine Army, particular na ang 30th Infantry Batallion na naka-base doon sa Surigao del Norte area," sabi ni Police Maj. Rennel Serrano, tagapagsalita ng PRO 13.

Sa imbestigasyon, dinukot ng mga armadong lalaki ang pulis habang papunta ito sa trabaho mula sa kanilang bahay sa Barangay San Isidro.



Kumbinsido ang PRO 13 na mga miyembro ng New People’s Army ang nasa likod ng pagdukot sa pulis dahil isa itong Intelligence officer, at apat na dating miyembro ng NPA ang nakumbinse na niyang sumuko sa gobyerno.

Nanawagan ang pulisya sa sinumang may alam sa kinaroroonan ng dinukot na pulis na mag-report agad sa pinakamalapit nilang istasyon.

Kinondena na rin ng PNP ang pagdukot kay Dandan.

Wala pang inilabas na pahayag ang NPA tungkol dito.