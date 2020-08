Scammers tinatarget ang GCash account ng SAP beneficiaries; DSWD nagbabala

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa publiko na mag-ingat sa modus na bumibiktima ng mga benipisyaryo ng social amelioration program (SAP) ngayong may pandemya.

Hulyo 17 nang makatanggap ng text si Hanekah Roble na taga-Marilao, Bulacan na may P6,500 na sa kanyang GCash account. Ito ang ikalawang ayudang natanggap niya mula DSWD.

"Masaya kasi makakabayad na sa utang, makakabili ng gatas saka bigas," kuwento ni Roble.

Nakatanggap naman siya ng text mula sa isang nagpakilalang taga-DSWD. Kinukuha ang m-pin o mobile personal identification number niya sa GCash.

Ibinigay ni Roble ang mga detalye ng account niya at pinaghintay siya nang 7 araw.

Pero laking gulat niya nang pagka-check ay nasimot na ang kaniyang pera.

Ayon sa DSWD, nakatanggap na sila ng ganitong reklamo mula sa ilang benipisyaryo.

Ayon sa ahensiya, katuwang nila ang 3 bangko at 3 electronic money issuer sa pamamahagi ng ayuda at isa na rito ang GCash.

Paglilinaw ng ahensiya, walang taga-DSWD na tatawag para hingin ang m-pin o one-time password (OTP) ng sinuman.

Iisa rin lang ang Facebook account ng DSWD.

"Nakakalungkot na may mga unscrupulous individuals or groups who are taking advantage of this pandemic at itong pinagdadaanan natin crisis para sa kanilang personal or indibidwal na interes... Hinihikayat natin ang publiko particularly ang ating beneficiaries na kung merong individuals or groups na hinihingi yung kanilang m-pin or OTP ipagpaalam po sa DSWD para po agaran nating maaksyunan," ani DSWD spokesperson Irene Dumlao.

Naglabas na ang Globe GCash ng babala sa publiko tungkol sa pekeng Facebook page na "GCASH DSWD SAP."