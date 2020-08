PWDs sa Cainta may panawagan ngayong MECQ

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Nanawagan ang ilang persons with disability (PWD) sa Cainta, Rizal na bukod sa ayuda ay mabigyan sana sila ng oportunidad na makapag work from home, lalo’t ngayon balik modified enhanced community quarantine (MECQ) ang buong lalawigan.

Hindi man bike o motorsiklo pero nakikipagsabayan sa mga sasakyan ang 52 anyos na si Marlon Corpin gamit ang kanyang wheel chair.

Naabutan siyang bumibiyahe kahit tirik ang araw nitong Martes sa kahabaan ng Bonifacio Avenue.

"Gusto ko bumili ng pangangailangan ko... Sandali lang naman, dyan lang sa may Ortigas, mga siguro 2 hours ganyan," paliwanag ni Corpin.

Ang maliit na bote ng vitamins na nagkakahalaga ng P600 ang kanya palang sinadya sa dalawang oras na biyahe.

Bukod sa sakit na polio, hindi na rin nakakakita ang kaniyang kaliwang mata.

Mula nang magkaroon ng COVID-19 ay tigil operasyon din muna ang pinapasukan niya na gawaan ng wood carving.

Si Pining Aquino naman, may cerebral palsy. Apektado rin ang trabaho niya sa isang pagawaan ng gamot, at hindi na rin daw siya pinapasok matapos ang pagbabalik sa MECQ.

Wala rin kasiguraduhan kung pababalikin siya sa trabaho lalo't delikado pa para sa mga PWD.

Ayon sa PWD Affairs Office (PDAO) sa Cainta, nabigyan naman ng financial assistance ang nasa mahigit 9,000 PWDs sa bayan at tuloy-tuloy din ang mobility aid gaya ng wheelchairs at crutches.

"Ang PDAO sana maraming programa para sa livelihood kaya lang nagkaroon ng ECQ, GCP kaya nai-stop," ani Virgie Montilla, head ng Cainta PDAO.

Mungkahi ng PDAO, bigyan sana ng mas maraming oportunidad at training para makapag work from home ang mga PWDs gaya ng pagiging social media manager, writer o online at telemarketer.

Yun nga lang, problema pa sa ngayon ang mga kagamitan at koneksyon sa internet.

"Isa sa mga proposal namin is home based na paggawa ng food products... Or kung ano yung kakayahan ng mga PWDs," ani Montilla.

Sabi ng PDAO, may "Tulong Puhunan" din na programa ang munisipalidad ng Cainta para naman sa mga nais magsimula ng maliit na negosyo.